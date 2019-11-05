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Эрик ВАНШЕЛЬБОЙМ: «Все удивляются, почему я решил играть за Украину»

18-летний теннисист – о своем становлении и планах на будущее

  • 05.11.2019 15:00
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  • 6 комментариев
Эрик ВАНШЕЛЬБОЙМ: «Все удивляются, почему я решил играть за Украину»
© ФТУ. Эрик Ваншельбойм
18-летний теннисист Эрик Ваншельбойм родился в Сараево, долгое время жил в Дании, а сейчас тренируется в Испании. Тем не менее, в этом году Эрик впервые попал в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Венгрии. Обо всем этом более детально он рассказал в интервью Sport.ua.
 
– Вы впервые побывали в Украине в 10 лет, сейчас также редко здесь бываете. Но при этом приняли решение выступать за Украину. Почему так случилось, и какие ещё были варианты и предложения?
–  Очень люблю этот вопрос, потому что сколько бы меня людей не знало, все удивляются: какие мотивы этого спортсмена представлять Украину, посещая ее крайне редко, прожив 15 лет в Дании и тренируясь сегодня в Испании с иностранным тренером (Руне Томсен - прим.). 
 
Изначально мое решение не было случайным, так как мои родители провели в Украине  свое детство, а также в Киеве родился мой старший брат. К тому же мне очень симпатизирует эта страна. Единственное, что  хотелось бы изменить – это внимание к спортсменам и спорту. Сегодня у меня много предложений от зарубежных университетов, но я по прежнему тренируюсь в Испании (Аликанте - прим.) и хочу максимально сконцентрироваться на профессиональной карьере. Не скрываю, другие национальные федерации также приглашают играть за них. В новых предложениях – я вижу только новые горизонты. Если я и приму решение представлять другую страну – это означает, что я готов к новым вершинам.
 
 
– Родители сами смогли обеспечить обучение теннису и последующее финансирование? Или участвовали спонсоры, возможно, другие программы поддержки спортсменов? Помогала ли как-то ФТУ?
– Родители всегда были для меня опорой и стимулом, обеспечивая не только финансовую, но и моральную поддержку. 
 
Занятия теннисом перешли во что-то большее, чем просто увлечение, не сразу. Поначалу мне хватало простых занятий для выплеска энергии и только со временем мы перешли на профессиональные тренировки, которые требовали больше финансовых, временных и физических ресурсов.
 
Позже, в возрасте неполных 10 лет, я получил свое первое спонсорство от бренда Price. Я не могу сказать, что именно с этого момента почувствовал, что я профессиональный спортсмен, потому как это чувство пришло немного позже, но ответственности к своему выбору быть теннисистом и представлять компанию – прибавило. 
 
С 2018 года я работаю с тремя крупными брендами в сфере спорта: Yonex, Bidi Badu i Kirchenbaum. Сегодня, лично для меня, спонсорство – это возможность параллельно расти, говорить с аудиторией и повышать знание друг о друге. А финансовые условия контрактов я расцениваю, как взаимный обмен нашими ресурсами.
 
 
Если говорить о других программах поддержки спортсменов, безусловно, они существуют. Каждый месяц мне приходит масса запросов и приглашений представлять университеты в разных уголках мира (преимущественно это Америка). Такие колледжи предлагают качественное бесплатное образование, проживание, питание, обеспечение всеми теннисными материалами и отличными условиями для тренировок. Еще и приятные бонусы – небольшая стипендия для поездок на турниры. Но на данный момент я предпочитаю независимое развитие спортивной карьеры и вряд-ли буду что-то менять  
 
ФТУ узнала обо мне только тогда, когда мне было 15 лет и я постепенно шел к третьей позиции в рейтинге Tennis Europe. После этого меня пригласили несколько раз сыграть за юношескую сборную Украины. Если говорить о финансовой поддержки от ФТУ – ее не было, но относились ко мне хорошо и за это я очень благодарен. То, что я никак не ожидал – стало приглашение играть за взрослую сборную. Такие возможности особенно вдохновляют!
 
– Первый выигранный трофей на профи-уровне принес осознание того, что большие успехи не за горами? Изменились ли после этого цели, ориентиры?
– В Испанию я уехал в 16 лет, и это был мой последний шанс проявить себя. С 10 до 16 лет теннис был скорее как хобби, и я просто получал удовольствие, давал себе где-то слабинку, не имел еще осознанного чувства ответственности за то, что я делаю и зачем. 
 
К 16-ти годам я понял, что прилично отстаю от самых сильных в Европе и в мире, так как потерял очень много времени и начал профессиональную игру не с самого детства, как большинство спортсменов. 
 
И на первом же турнире среди профессионалов, который проходил в Турции я дошел по ¼ финала и выиграл у австралийца (сейчас он #138 в мире). Также и турнир в Китае принес мне желаемую победу! Это стало огромным сюрпризом и хорошим показателем, что я все делаю правильно. Значит я на верном пути. 
 
– Почему украинские девушки стали резко показывать результаты на уровень выше, чем парни? И является ли для Вас лично это мотивацией?
– Теннис для парней и девушек – это два разных вида спорта. Если говорить о результатах, здесь все непредсказуемо и может меняться. Но мне однозначно нравится смотреть женский теннис. Еще с тех пор, когда мне было 8 лет и я имел возможность пообщаться с Каролиной Возняцки. Она выступает за тот же клуб, что и я в Дании. 
 
Эрик Ваншельбойм и Каролин Возняцки (фото из личного архива Эрика)
 
– Кто сообщил о вызове в сборную, и какие были эмоции?
– Я получил сообщение от главного тренера, Андрея Медведева, еще в июле, когда был на про-турнире в Грузии. Случилось это за день до моего Дня рождения и сюрприз был очень приятным. Эмоции переполняли меня и, по правде говоря, такое предложение заставило погрузиться в себя. Меня постоянно преследовало чувство, что за мной следит весь мир и ожидания резко повысились. Сегодня я стараюсь абстрагироваться от этого чувства, концентрироваться на том, что могу дать именно на этом на турнире, именно на этой тренировке. Правильно говорят, что в теннисе главное голова, потом ноги и только потом руки.
 
– Чувствовали в себе силы выиграть финальный матч Кубка Дэвиса против Атиллы Балаша на любимом покрытии, если бы Вас поставили? Или это пока другой уровень?
– Мой тренер до начала турнира говорил с Андреем Медведевым, что игру в этот раз я пропущу по личным обстоятельствам, поэтому я не заморачивался и просто изо всех сил болел за своих. Матчи на Кубке Дэвиса приносят очень много сюрпризов и нередко, казалось даже фавориты, показывают неожиданные результаты, уступая аутсайдерам даже при сильной поддержке трибун, на любимом покрытии и игре дома. Прогнозировать, как бы сложилась игра – не стану, но точно знаю, что выложился бы на все 100%. И если бы у меня был хоть малейший шанс зацепится за победу, я бы все сделал для этого!
 
 
 
– Ваш кумир - Роджер Федерер. А кто из большой тройки выиграет в итоге больше Шлемов? И в каком году, по вашему мнению, закончится доминация Надаля на Ролан Гаррос?
– Я думаю, что гадать тут, если честно, бесполезно, но при прочих равных думаю, что Джокович всех обойдет. В последние годы он доминирует, если только травмы не донимают. То же самое могу сказать и о Надале: его физические способности явно демонстрируют, что 5 лет он еще точно сможет играть на самом высоком уровне, а если травмы возьмут свое, возможно, и неожиданно уйдет с кортов. Время покажет, мы можем только предполагать. 
 
– В Украине очень болезненно воспринимают поездки спортсменов на соревнования в Россию. Но теннис немного специфичный вид спорта в плане финансирования. Как к поездкам на турниры в Россию относятся сами теннисисты и Вы лично?
– Турниры в России – для меня не приоритет. Мое отношение к поездкам в эту страну – нейтральное. Если другие теннисисты посещают российские турниры, потому как это часть их графика соревнований – это их право и часть плана карьерного развития. Я в России играл только 3 раза: когда мне было 10 лет, в 14 и в 17. Все три турнира имели хорошую организацию и какого-то предвзятого отношения к себе я не почувствовал. Победа в Казани – это исключительно награда международного уровня, ведь на этом турнире собираются много хороших, сильных спортсменов из дальнего зарубежья. 
 
 
 
– Как Вы относитесь к пятисетовому формату матчей? Не упразднят ли его в будущем в угоду трансляторам? И должны ли мужчины на Шлемах получать больше призовых за более суровый формат поединков?
– Если откровенно, лично для меня, чем больше сетов, тем лучше. Если говорить со стороны физической подготовки, я уверен, что мои шансы физически выдержать соперника и отбегать в режиме нон-стоп – достаточно высоки. Поэтому, если я не проиграю первые две сета, то мои шансы резко увеличатся.
 
В какой-то момент, в начале этого года, мой процент побед в трехсетовых матчах достиг 93%. Я не думаю, что этот формат поменяют, ведь как минимум болельщиками долгие игры очень нравятся, а у компаний-спонсоров больше возможностей для трансляции рекламы. 
 
Что же касается призовых – это очень сложный вопрос и однозначного ответа на него нет. Кто-то говорит, что у мужчин конкуренция намного выше (больше игроков, дольше матчи), но и женщины тренируются с такой же отдачей и за равный труд они хотели бы получать одинаково. Обе позиции можно принять и понять. Но из того, что я знаю, еще лет 30 назад теннисисткам платили в 5-10 раз меньше и это чистая дискриминация. С другой стороны я недавно узнал, что на турнире в Китае за победу мужчины могли забрать 2,7 млн. USD, а женщины – 4,5 млн. USD. Логики в формировании таких сумм я особо не вижу.
 
– Оцените по десятибалльной шкале свои успехи в 2019 году и какие ставите перед собой задачи на следующий сезон?
– У меня получился неравноценный сезон. Первая половина была скорее громкой взлетной полосой, а дальше – мы неслись по тихой прямой. 
 
Мой самый высокий рейтинг среди взрослых пока что на позиции #699 в мире. Для среднестатистического юниора в современном теннисе – это супер показатель, но через несколько месяцев я уже перехожу во взрослый разряд и на жалость бить здесь точно не получится. Моя цель – это работать, выкладываться на полную, а со времени посмотрим, что мне теннисная судьба подготовила. Задачи на этот год я уже почти выполнил, но аппетит приходит во время вкусной еды, и я все еще хочу, стремлюсь и иду к заветной цифре ТОП-500 мирового рейтинга. Надеюсь, это случится на мое 19-летие. Просто пожелайте мне удачи.
 
ФОТО: ukrtennis.com, ФТУ.
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 05.11.2019 16:09
    +2
    kina_ne_bydet, 05.11.2019 15:10
    Если я и приму решение представлять другую страну – это означает, что я готов к новым вершинам.
    --------------
    Тоесть, он ещё может принять в будущим решение представлять другую сборную? А Украина это что-то вроде трамплина? Мда... как буд-то клуб выбрал, а не сборную.
    Млин... Видно же хороший парень... За Украину играть решил по очень лирическим соображениям, уж точно не ради денег. Хотя родина его - Дания.... Достаточно перспективен... Вместо того чтобы порадоваться и поддержать пацана, надо смешать с дерьмом... Что ты от него хочешь? Какого-то мегапатриотизма?)))
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 05.11.2019 16:00
    +1
    А если бы Дания например пригласила в сборную? Точно также наверно красиво говорил
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 05.11.2019 15:51
    -2
    Пох на этого Аксельрота
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 05.11.2019 15:44
    0
    Комерсант
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 05.11.2019 15:37
    +4
    Хорошее интервью...
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    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 05.11.2019 15:10
    +10
    Если я и приму решение представлять другую страну – это означает, что я готов к новым вершинам.
    --------------
    Тоесть, он ещё может принять в будущим решение представлять другую сборную? А Украина это что-то вроде трамплина? Мда... как буд-то клуб выбрал, а не сборную.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 05.11.2019 15:10
    +10
    Если я и приму решение представлять другую страну – это означает, что я готов к новым вершинам.
    --------------
    Тоесть, он ещё может принять в будущим решение представлять другую сборную? А Украина это что-то вроде трамплина? Мда... как буд-то клуб выбрал, а не сборную.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 05.11.2019 15:37
    +4
    Хорошее интервью...
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 05.11.2019 16:09
    +2
    kina_ne_bydet, 05.11.2019 15:10
    Если я и приму решение представлять другую страну – это означает, что я готов к новым вершинам.
    --------------
    Тоесть, он ещё может принять в будущим решение представлять другую сборную? А Украина это что-то вроде трамплина? Мда... как буд-то клуб выбрал, а не сборную.
    Млин... Видно же хороший парень... За Украину играть решил по очень лирическим соображениям, уж точно не ради денег. Хотя родина его - Дания.... Достаточно перспективен... Вместо того чтобы порадоваться и поддержать пацана, надо смешать с дерьмом... Что ты от него хочешь? Какого-то мегапатриотизма?)))
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 05.11.2019 16:00
    +1
    А если бы Дания например пригласила в сборную? Точно также наверно красиво говорил
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 05.11.2019 15:44
    0
    Комерсант
    Ссылка
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