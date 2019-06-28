Уимблдон. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова узнали соперниц

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Иван ОРДЕЦ: «Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского» 13:01 — nicksaf А куда ему идти, кому он нужен, в европейский клуб не взяли, ну значит рашка. Все так говорят ког...

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