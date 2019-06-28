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Уимблдон. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова узнали соперниц

Состоялась жеребьевка травяного мэйджора

  • 28.06.2019 12:47
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Уимблдон. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова узнали соперниц
© Wimbledon
В пятницу, 28 июня, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на Уимблдоне.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, начнет турнир против Дарьи Гавриловой из Австралии (№78 WTA).
 
Леся Цуренко (№33 WTA), которая также попала в посев, на старте соревнований сразится с Барборой Стрыцовой из Чехии (№50 WTA). 
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№36 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона поединком против итальянки Камилы Джорджи (№41 WTA).
 
Катерина Козлова (№67 WTA) начнет с лаки-лузером американкой Лорен Дэвис (№96 WTA).
 
Напомним, что квалификационный барьер никто из украинцев не преодолел.
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Источник — Sport.ua

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