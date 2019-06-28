Уимблдон. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова узнали соперниц

В пятницу, 28 июня, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на Уимблдоне.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, начнет турнир против Дарьи Гавриловой из Австралии (№78 WTA).
Леся Цуренко (№33 WTA), которая также попала в посев, на старте соревнований сразится с Барборой Стрыцовой из Чехии (№50 WTA).
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№36 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона поединком против итальянки Камилы Джорджи (№41 WTA).
Катерина Козлова (№67 WTA) начнет с лаки-лузером американкой Лорен Дэвис (№96 WTA).
Напомним, что квалификационный барьер никто из украинцев не преодолел.
WIMBLEDON - Women's main draw / @Wimbledon— Ubitennis (@Ubitennis) 28 червня 2019 р.
BOTTOM HALF
Projected R16
🇺🇦 [8] E. Svitolina vs [12] A. Sevastova 🇱🇻
🇨🇿 [16] M. Vondrousova vs [3] Ka. Pliskova 🇨🇿
🇷🇴 [7] S. Halep vs [10] A. Sabalenka 🇧🇾
🇩🇰 [14] C. Wozniacki vs [2] N. Osaka 🇯🇵 pic.twitter.com/I9DkXhZVzC
Источник — Sport.ua
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