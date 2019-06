Уимблдон. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова узнали соперниц

В пятницу, 28 июня, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на Уимблдоне.

Катерина Козлова (№67 WTA) начнет с лаки-лузером американкой Лорен Дэвис (№96 WTA).

Напомним, что квалификационный барьер никто из украинцев не преодолел.

WIMBLEDON - Women's main draw / @Wimbledon



BOTTOM HALF



Projected R16



🇺🇦 [8] E. Svitolina vs [12] A. Sevastova 🇱🇻

🇨🇿 [16] M. Vondrousova vs [3] Ka. Pliskova 🇨🇿

🇷🇴 [7] S. Halep vs [10] A. Sabalenka 🇧🇾

🇩🇰 [14] C. Wozniacki vs [2] N. Osaka 🇯🇵 pic.twitter.com/I9DkXhZVzC