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Эшли Барти дебютирует в топ-10

После завершения турнира в Майами австралийка впервые в карьере войдет в первую десятку рейтинга

  • 27.03.2019 07:55
  • 270 просмотров
  • 1 комментарий
Эшли Барти дебютирует в топ-10
© Jimmie48 Photography. Эшли Барти
Австралийская теннисистка Эшли Барти (№11 WTA) вышла в полуфинал турнира серии Premier Mandatory в Майами.
 
В поединке 1/4 финала 22-летняя австралийка в трех сетах одолела Петру Квитову из Чехии (№2 WTA)7-6(6), 3-6, 6-2
 
Это означает, что со следующей недели Барти дебютирует в топ-10 мирового рейтинга, обойдя американку Серену Уильямс и Арину Соболенко из Беларуси. 
 
Отметим, что Барти станет первой теннисисткой 1996 года рождения, которая достигнет первой десятки мирового рейтинга. А также первой австралийкой после Саманты Стосур, которая была в десятке до конца Ролан Гаррос-2013.
 
Напомним, Элина Свитолина опустится на седьмое место.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 27.03.2019 08:15
    0
    шпинат це сила
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 27.03.2019 08:15
    0
    шпинат це сила
    Ссылка
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