Эшли Барти дебютирует в топ-10

Австралийская теннисистка Эшли Барти (№11 WTA) вышла в полуфинал турнира серии Premier Mandatory в Майами.

Это означает, что со следующей недели Барти дебютирует в топ-10 мирового рейтинга, обойдя американку Серену Уильямс и Арину Соболенко из Беларуси.

Отметим, что Барти станет первой теннисисткой 1996 года рождения, которая достигнет первой десятки мирового рейтинга. А также первой австралийкой после Саманты Стосур, которая была в десятке до конца Ролан Гаррос-2013.