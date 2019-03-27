Эшли Барти дебютирует в топ-10

Австралийская теннисистка Эшли Барти (№11 WTA) вышла в полуфинал турнира серии Premier Mandatory в Майами.
В поединке 1/4 финала 22-летняя австралийка в трех сетах одолела Петру Квитову из Чехии (№2 WTA): 7-6(6), 3-6, 6-2
Это означает, что со следующей недели Барти дебютирует в топ-10 мирового рейтинга, обойдя американку Серену Уильямс и Арину Соболенко из Беларуси.
Отметим, что Барти станет первой теннисисткой 1996 года рождения, которая достигнет первой десятки мирового рейтинга. А также первой австралийкой после Саманты Стосур, которая была в десятке до конца Ролан Гаррос-2013.
Напомним, Элина Свитолина опустится на седьмое место.
Источник — Sport.ua
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