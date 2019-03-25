Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Рейтинг WTA. Свитолина опустится на седьмое место

После турнира в Майами первая ракетка Украины потеряет две позиции

  • 25.03.2019 09:22
  • 1051 просмотр
  • 0 комментариев
Рейтинг WTA. Свитолина опустится на седьмое место
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Завершились матчи третьего круга турнира серии Premier Mandatory в Майами. Кики Бертенс из Нидерландов и Каролина Плишкова из Чехии выиграли свои матчи и со следующего понедельника обе будут выше Элины Свитолиной в мировом рейтинге. Напомним, украинка сейчас занимает пятую позицию.
 
В свою очередь, американка Слоан Стивенс проиграла поединок третьего круга, она останется ниже Элины в мировой классификации. Остальные теннисистки не имеют шансов обойти Свитолину.
 
Также отметим, что продолжается борьба за лидерство в рейтинге. Румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова имеют шанс подвинуть японку Наоми Осаку с первого места, если выйдут в финал турнира. Обе претендентки находятся в разных частях сетки и теоретически могут провести очную битву за теннисную корону в финале.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности