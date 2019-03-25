Рейтинг WTA. Свитолина опустится на седьмое место

Завершились матчи третьего круга турнира серии Premier Mandatory в Майами. Кики Бертенс из Нидерландов и Каролина Плишкова из Чехии выиграли свои матчи и со следующего понедельника обе будут выше Элины Свитолиной в мировом рейтинге. Напомним, украинка сейчас занимает пятую позицию.

В свою очередь, американка Слоан Стивенс проиграла поединок третьего круга , она останется ниже Элины в мировой классификации. Остальные теннисистки не имеют шансов обойти Свитолину.

Также отметим, что продолжается борьба за лидерство в рейтинге. Румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова имеют шанс подвинуть японку Наоми Осаку с первого места, если выйдут в финал турнира. Обе претендентки находятся в разных частях сетки и теоретически могут провести очную битву за теннисную корону в финале.