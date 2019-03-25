Майами. Халеп прошла в четвертый круг, Стивенс – на выход

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Игрок сборной Грузии спас жизнь швейцарскому футболисту 09:18 — rasheed_iverson В грузинів це в крові

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Наш план на игру — взять три очка» 09:17 — Леха Аксютенко Если он знает китайский, думаю отвечал бы на китайском. 08:23 — Александр Жаирс А вас не турбує те,що ні хто не задав Шеві питання на українській мові? Я упевнений - якщоб задал...

Люксембург сравнивают с Исландией, но победа над Литвой – это предел 09:17 — Shellenberg Извиняюсь,не латыши,а литовцы. 09:16 — Vbolivalnyk-Peter Я буду сильно сміятися, якщо на екваторі відбопу чи навіть наприкінці Люксембург буде в трійці кр...

Люксембург – Украина. Анонс и прогноз на матч отбора к Евро-2020 09:12 — trasher87 trasher87 С такой командой надо дать одинаковое время и мораесу и яремчуку. Чтобы парни забили оба. Тогда п...

5 славных футбольных моментов в истории сборной Люксембурга 08:52 — deed17 Безусловно, уважать соперника надо. Ну, вздули они Литву. Ну, бывает... Но! Если ещё и Люксемб...

Майами. Ван Яфань и Халеп вышли в четвертый круг (обновляется) 08:41 — Sashamar А Херцог ("лакі лузер") показала, як з Халеп можна грати, трохи не вистачило. Лесі - дивитися! В...