Майами. Халеп прошла в четвертый круг, Стивенс – на выход

В воскресенье, 24 марта, на престижном турнире в серии Premier Mandatory в Майами продолжают играть поединки третьего круга.
Напомним, американка Серена Уильямс снялась с турнира из-за травмы, таким образом китаянка Ван Цян сыграет в 1/8 финала без борьбы.
WTA Майами. Третий круг
Ван Яфань (Китай) – Даниэль Коллинс (США) – 7:5, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан) – Анастасия Севастова (Латвия) – 1:6, 6:2, 6:3
Полона Херцог (Словения) – Симона Халеп (Румыния) – 7:5, 6:7(1), 2:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 7:6(1)
Дарья Касаткина (Россия) – Винус Уильямс (США) – 3:6, 1:6
Каролина Плишкова (Чехия) – Ализе Корне (Франция) - 6:7(3), 6:1, 6:4
Татьяна Мария (Германия) – Слоан Стивенс (США) - 6:3, 6:2
Пары четвертого круга нижней части сетки
Плишкова – Путинцева
Вондроушова – Мария
Ван Яфань – Ван Цян
В. Уильямс – Халеп
Источник — Sport.ua
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Взагалі в підсумках кола майже нічого дивного нема. Шкода тільки, що матершинниця Путінцева виграла у скромної трудяги Севастовой. В програші Стівенс нічого дивного нема, вона ще з Акапулько почала падати. Головне, це зберігає за Еліною шосте місце в рейтінгу. Також не дивно, що "бабуся" Вільямс обіграла Касаткіну. Дивлячись на Халеп, вона й її може обіграти.
Взагалі в підсумках кола майже нічого дивного нема. Шкода тільки, що матершинниця Путінцева виграла у скромної трудяги Севастовой. В програші Стівенс нічого дивного нема, вона ще з Акапулько почала падати. Головне, це зберігає за Еліною шосте місце в рейтінгу. Також не дивно, що "бабуся" Вільямс обіграла Касаткіну. Дивлячись на Халеп, вона й її може обіграти.
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