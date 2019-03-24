Майами. Андрееску вновь переиграла Кербер

Вообщем, реально бокс превращается в цирк....скоро будут все возвращаться кому не лень....то же с...

На фото те-же люди что и в видео,но на видео скорее не свастика...хз

А еще обрати внимание, что на видео чувак, который чуть впереди, как я понимаю на фото он слева, ...

11:56 — Elis

То ми дійшли згоди)) Саме це якраз і намагаюсь донести. Андреєску - канадійка, за національністю ...

11:39 — Elis

У побуті Остапенко спілкується російською. А на турнірах з мамою-тренером латиською, тільки для т...