В Майами дожди. Финалы мужского и парного женского разрядов задерживаются

29 марта на хардовом турнире ATP 1000 и WTA 1000 в Майами должен были начаться финальный поединок в мужском одиночном разряде и продолжится финальный матч в парном женском разряде.

Причиной стала плохая погода – дожди во Флориде.

В борьбе за трофей в мужском одиночном разряде сойдутся вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер с чехом Иржи Легечкой (ATP 22).

В женском парном разряде за чемпионство соревнуются итальянки Сарра Эррани и Жасмин Паолини и дует Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

Организаторы опубликовали в социальных сетях ориентировочное время старта матчей. Поединки пройдут не ранее чем через час – полтора.