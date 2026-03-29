В Майами дожди. Финалы мужского и парного женского разрядов задерживаются
Во Флориде погода внесла коррективы в финальные поединки
29 марта на хардовом турнире ATP 1000 и WTA 1000 в Майами должен были начаться финальный поединок в мужском одиночном разряде и продолжится финальный матч в парном женском разряде.
Причиной стала плохая погода – дожди во Флориде.
В борьбе за трофей в мужском одиночном разряде сойдутся вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер с чехом Иржи Легечкой (ATP 22).
В женском парном разряде за чемпионство соревнуются итальянки Сарра Эррани и Жасмин Паолини и дует Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.
Организаторы опубликовали в социальных сетях ориентировочное время старта матчей. Поединки пройдут не ранее чем через час – полтора.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ поздравил команду с выходом на Евро
Сергей Ребров может в скором времени уйти в отставку