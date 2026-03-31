Синнер рассказал, что сложнее – выиграть Grand Slam или Солнечный дубль

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер выиграл трофей на турнире ATP 1000 в Майами и впервые в карьере завоевал «Солнечный дубль».

Янник поделился мыслями с журналистами после победы на Мастерсе в Майами.

– Матч с Легечкой получился более напряженным, чем ваши предыдущие поединки. Могли бы вы рассказать, как вам удается так точно подавать именно в те моменты, когда это действительно нужно?

– Да, я старался оставаться сосредоточенным, старался понять, почему ранее промахивался с первой подачей, и, как я сказал, условия были совсем другими. В эти недели мы почти никогда не играли в таких условиях, мячи были очень тяжелыми, с ними было трудно справляться. Я допускал ошибки на первой подаче именно потому, что мячи были достаточно тяжелыми, они имеют тенденцию падать вниз. Но я пытался найти лучшее решение на подаче. Иржи очень агрессивно принимает подачу, стоит очень близко к линии, так что нужно подавать с большой точностью, иначе он сразу получает мяч на ракетку. Доволен тем, как справился на этой неделе особенно с трудными ситуациями.

– Это уже три Мастерса подряд и Итоговый чемпионат ATP, которые вы выиграли, не проиграв ни сета. В самые важные моменты как вам удается выжимать лучшее из своей игры, какая часть игры в целом больше всего вас удовлетворяет?

– Я бы сказал – подача, особенно на этой неделе. Подавал я очень хорошо, и когда начинаешь немного уставать физически, несколько «легких» очков на подаче очень помогают. Этот аспект определенно. В целом в этом месяце у меня ощущение, что я подавал здесь лучше, чем в Индиан-Уэллсе. Мы много работали, чтобы достичь этой позиции, теперь на грунте подачу нужно использовать совсем иначе, нельзя просто бить вполсилы. Посмотрим, как это сработает, но пока я также хочу насладиться этим месяцем.

– Вы стали восьмым игроком, который оформил «Солнечный дубль». Теперь, когда вам это удалось, что сложнее – выиграть турнир Grand Slam или эти два турнира подряд?

– Это сложно сравнивать, затрудняюсь ответить. Я не хочу выбирать, потому что и то и другое очень сложно. Турниры Grand Slam немного отличаются, на мой взгляд – ты играешь до трех побед иногда в пяти сетах и целых две недели, в течение которых все может измениться буквально за ночь. Можно проснуться и чувствовать себя не лучшим образом, организм это чувствует сильнее. В то же время и здесь физически очень тяжело, потому что когда доходишь до финала в Индиан-Уэллс, потом приезжаешь сюда уже немного уставший. Мотивация правда очень высокая, ведь есть уже много уверенности. Я не хочу наверное их сравнивать.