30 марта 2026, 04:12 | Обновлено 30 марта 2026, 04:23
Первый Солнечный дубль Синнера. Кто еще достигал такого показателя?

Янник стал восьмым теннисистом по этому показателю и первым, кто не отдал ни один сет

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер зовоевал трофей на турнире ATP 1000 в Майами.

Янник стал восьмым теннисистом в истории кому удалось завоевать «Солнечный дубль». Последний раз такое удавалось легендарному швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру в 2017 году.

Рекордсменом по этому показателю является сербский теннисист Новак Джокович (четыре раза).

Теннисисты выигравшие «Солнечный дубль»:

  • Роджер Федерер (Швейцария) – 2005, 2006, 2017 года
  • Новак Джокович (Сербия) – 2011, 2014, 2015 и 2016 года
  • Андре Агасси (США) – 2001 год
  • Марсело Риос (Чили) – 1998 год
  • Пит Сампрас (США) – 1994 год
  • Майкл Чанг (США) – 1992 год
  • Джим Курье (США) – 1991 год

Синнер стал первым теннисистом, который выиграл трофеи на Мастерсах в Майами и Индиан-Уэллсе не уступив ни одного сета.

Янник также не проиграл ни одной партии третий тысячник подряд (Париж, Индиан-Уэллс, Майами).

Ему принадлежит рекорд по наибольшему количеству выигранных сетов подряд (34 партии).

Алина Грушко
