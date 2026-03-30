Первый Солнечный дубль Синнера. Кто еще достигал такого показателя?
Янник стал восьмым теннисистом по этому показателю и первым, кто не отдал ни один сет
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер зовоевал трофей на турнире ATP 1000 в Майами.
Янник стал восьмым теннисистом в истории кому удалось завоевать «Солнечный дубль». Последний раз такое удавалось легендарному швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру в 2017 году.
Рекордсменом по этому показателю является сербский теннисист Новак Джокович (четыре раза).
Теннисисты выигравшие «Солнечный дубль»:
- Роджер Федерер (Швейцария) – 2005, 2006, 2017 года
- Новак Джокович (Сербия) – 2011, 2014, 2015 и 2016 года
- Андре Агасси (США) – 2001 год
- Марсело Риос (Чили) – 1998 год
- Пит Сампрас (США) – 1994 год
- Майкл Чанг (США) – 1992 год
- Джим Курье (США) – 1991 год
Синнер стал первым теннисистом, который выиграл трофеи на Мастерсах в Майами и Индиан-Уэллсе не уступив ни одного сета.
Янник также не проиграл ни одной партии третий тысячник подряд (Париж, Индиан-Уэллс, Майами).
Ему принадлежит рекорд по наибольшему количеству выигранных сетов подряд (34 партии).
Number of men that have won the Sunshine Double - 8️⃣— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2026
Number of men that have won the Sunshine Double without dropping a single set - 1️⃣
Just @janniksin 🙌 pic.twitter.com/LAeKUDajRo
1 - Since the format’s introduction in 1990, Jannik Sinner is the first player to win three consecutive ATP Masters 1000 events without conceding a set. Dominate. #MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour pic.twitter.com/cLrwZlccdP— OptaAce (@OptaAce) March 29, 2026
