Синнер стал чемпионом Мастерса в Майами и оформил Солнечный Дубль
Вторая ракетка мира переиграл Иржи Легечку в финальном поединке
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер зовоевал трофей на турнире ATP 1000 в Майами и впервые в карьере оформил «Солнечный дубль».
Янник одолел чеха Иржи Легечку (ATP 22) в двух сетах финального противостояния за полтора часа – 6:4, 6:4.
В активе Янника – десять подач на вылет и 21 виннер, в пасиве – 19 невынужденных ошибок.
Итальянец одержал четвертую победу над Легечкой.
На счету Янника также победы над Дамиром Джумхуром, Корентеном Муте, Алексом Микельсеном, Фрэнсисом Тиафо и Александром Зверевым.
На пути к двум трофеям «Солнечного дубля» Синнер не отдал ни одного сета соперникам.
Трофей в Майами стал 26-м титулом в карьере теннисиста.
ATP 1000 Майами. Хард, финал
Иржи Легечка [21] – Янник Синнер [2] – 4:6, 4:6
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
