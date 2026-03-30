30 марта 2026, 02:35 | Обновлено 30 марта 2026, 02:51
Синнер стал чемпионом Мастерса в Майами и оформил Солнечный Дубль

Вторая ракетка мира переиграл Иржи Легечку в финальном поединке

30 марта 2026, 02:35 | Обновлено 30 марта 2026, 02:51
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер зовоевал трофей на турнире ATP 1000 в Майами и впервые в карьере оформил «Солнечный дубль».

Янник одолел чеха Иржи Легечку (ATP 22) в двух сетах финального противостояния за полтора часа – 6:4, 6:4.

В активе Янника – десять подач на вылет и 21 виннер, в пасиве – 19 невынужденных ошибок.

Итальянец одержал четвертую победу над Легечкой.

На счету Янника также победы над Дамиром Джумхуром, Корентеном Муте, Алексом Микельсеном, Фрэнсисом Тиафо и Александром Зверевым.

На пути к двум трофеям «Солнечного дубля» Синнер не отдал ни одного сета соперникам.

Трофей в Майами стал 26-м титулом в карьере теннисиста.

ATP 1000 Майами. Хард, финал

Иржи Легечка [21] – Янник Синнер [2] – 4:6, 4:6

