СИННЕР: «Я бы никогда не подумал, что это возможно»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Иржи Легечкой в финале ATP 1000 в Майами:

«Знаете, финалы всегда отличаются от обычных матчей, и я старался сохранять стабильность в сегодняшних совершенно иных условиях

Поскольку корт был очень тяжелым, мяч перестал лететь так, как привыкли игроки. Поэтому я старался сохранять стабильность в ключевые моменты и очень рад, что смог увезти эту победу домой.

Для меня это был невероятный тур по США, и я очень счастлив. Мы много работали, чтобы оказаться в этой ситуации, поэтому я действительно очень счастлив, и я также рад вернуться домой».

«Это (прим. – «Солнечный дубль» без проигранных сетов) важно, прежде всего, потому что перед тем, как перейти на грунт, вернуться домой не с одним, а с двумя трофеями – это очень много значит для меня.

И то, что я впервые выиграл здесь «солнечный дубль» – это невероятно. Я бы никогда не подумал, что это возможно, потому что это очень и очень сложно, но мы как-то справились, так что я очень счастлив».