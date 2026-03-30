СИННЕР: «Я бы никогда не подумал, что это возможно»
Итальянец прокомментировал победу над Иржи Легечкой
Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Иржи Легечкой в финале ATP 1000 в Майами:
«Знаете, финалы всегда отличаются от обычных матчей, и я старался сохранять стабильность в сегодняшних совершенно иных условиях
Поскольку корт был очень тяжелым, мяч перестал лететь так, как привыкли игроки. Поэтому я старался сохранять стабильность в ключевые моменты и очень рад, что смог увезти эту победу домой.
Для меня это был невероятный тур по США, и я очень счастлив. Мы много работали, чтобы оказаться в этой ситуации, поэтому я действительно очень счастлив, и я также рад вернуться домой».
«Это (прим. – «Солнечный дубль» без проигранных сетов) важно, прежде всего, потому что перед тем, как перейти на грунт, вернуться домой не с одним, а с двумя трофеями – это очень много значит для меня.
И то, что я впервые выиграл здесь «солнечный дубль» – это невероятно. Я бы никогда не подумал, что это возможно, потому что это очень и очень сложно, но мы как-то справились, так что я очень счастлив».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Бывший нападающий указал на слабость левого фланга после ухода Коноплянки и Мудрика
Представители СМИ проанализировали работу наставника нашей национальной команды