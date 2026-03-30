Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СИННЕР: «Я бы никогда не подумал, что это возможно»
ATP
30 марта 2026, 07:46 | Обновлено 30 марта 2026, 07:47
305
0

СИННЕР: «Я бы никогда не подумал, что это возможно»

Итальянец прокомментировал победу над Иржи Легечкой

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Иржи Легечкой в финале ATP 1000 в Майами:

«Знаете, финалы всегда отличаются от обычных матчей, и я старался сохранять стабильность в сегодняшних совершенно иных условиях

Поскольку корт был очень тяжелым, мяч перестал лететь так, как привыкли игроки. Поэтому я старался сохранять стабильность в ключевые моменты и очень рад, что смог увезти эту победу домой.

Для меня это был невероятный тур по США, и я очень счастлив. Мы много работали, чтобы оказаться в этой ситуации, поэтому я действительно очень счастлив, и я также рад вернуться домой».

«Это (прим. – «Солнечный дубль» без проигранных сетов) важно, прежде всего, потому что перед тем, как перейти на грунт, вернуться домой не с одним, а с двумя трофеями – это очень много значит для меня.

И то, что я впервые выиграл здесь «солнечный дубль» – это невероятно. Я бы никогда не подумал, что это возможно, потому что это очень и очень сложно, но мы как-то справились, так что я очень счастлив».

Даниил Кирияка Источник: Tennishead
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем