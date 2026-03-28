Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 4) не сумела завоевать трофей хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В финале американка в трех сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 10 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:2, 4:6, 6:3

Это было 13-е очное противостояние соперниц. Коко в седьмой раз уступила Арине.

Гауфф впервые в карьере добралась до финала на кортах Майами. Во Флориде Коко успела пройти Элизабетту Коччаретто, Алишу Паркс, Сорану Кырстю, Белинду Бенчич и Каролину Мухову.

Гауфф провела шестой финал на тысячниках и боролась за четвертый трофей. Всего на счету 22-летней американки 15 решающих поединков и 11 титулов.

С понедельника Гауфф поднимется на третье место в мировом рейтинге WTA, сместив на третью позицию польку Игу Свентек.