  Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28 марта 2026, 23:22 | Обновлено 28 марта 2026, 23:26
395
1

Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами

Коко Гауфф в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко

28 марта 2026, 23:22 | Обновлено 28 марта 2026, 23:26
395
1 Comments
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 4) не сумела завоевать трофей хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В финале американка в трех сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 10 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:2, 4:6, 6:3

Это было 13-е очное противостояние соперниц. Коко в седьмой раз уступила Арине.

Гауфф впервые в карьере добралась до финала на кортах Майами. Во Флориде Коко успела пройти Элизабетту Коччаретто, Алишу Паркс, Сорану Кырстю, Белинду Бенчич и Каролину Мухову.

Гауфф провела шестой финал на тысячниках и боролась за четвертый трофей. Всего на счету 22-летней американки 15 решающих поединков и 11 титулов.

С понедельника Гауфф поднимется на третье место в мировом рейтинге WTA, сместив на третью позицию польку Игу Свентек.

Forcer
І знову Сабалєнка...🤬
