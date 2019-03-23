Серена Уильямс снялась с Miami Open из-за травмы

Опытная американская теннисистка Серена Уильямс не продолжит борьбу на Miami Open из-за травмы.
Спортсменка снялась с турнира из-за проблем с коленом. Уильямс начала турнир с победы над Ребеккой Петерсон.
Отметим, что турнир неудачно сложился для украинок: Элина Свитолина, Катерина Козлова и Даяна Ястремская вылетели, а Леся Цуренко снялась из-за травмы.
Источник — WTA
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А первая ракетка мира, вылетев, имеет все шансы перестать быть ею по итогам турнира.
А первая ракетка мира, вылетев, имеет все шансы перестать быть ею по итогам турнира.
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