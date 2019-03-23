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Серена Уильямс снялась с Miami Open из-за травмы

Американская теннисистка не продолжит борьбу

  • 23.03.2019 22:54
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
Серена Уильямс снялась с Miami Open из-за травмы
© Sportsnet.ca. Серена Уильямс

Опытная американская теннисистка Серена Уильямс не продолжит борьбу на Miami Open из-за травмы.

Спортсменка снялась с турнира из-за проблем с коленом. Уильямс начала турнир с победы над Ребеккой Петерсон.

Отметим, что турнир неудачно сложился для украинок: Элина Свитолина, Катерина Козлова и Даяна Ястремская вылетели, а Леся Цуренко снялась из-за травмы.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:32
    +1
    Жаль, что у Элины те же проблемы. Сетка до 1/4 была бы отличной.
    А первая ракетка мира, вылетев, имеет все шансы перестать быть ею по итогам турнира.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:32
    +1
    Жаль, что у Элины те же проблемы. Сетка до 1/4 была бы отличной.
    А первая ракетка мира, вылетев, имеет все шансы перестать быть ею по итогам турнира.
    Ссылка
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