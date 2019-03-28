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WTA Майами. Халеп стала третьей полуфиналисткой

На турнире Miami Open проходят матчи 1/4 финала

  • 28.03.2019 03:00
  • 5096 просмотров
  • 10 комментариев
WTA Майами. Халеп стала третьей полуфиналисткой
© Miami Open. Симона Халеп
Во вторник и среду на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами проходят четвертьфинальные поединки.
 
WTA Майами. 1/4 финала
 
26 марта
Анетт Контавейт (Эстония) – Се Шувэй (Тайвань) – 3:6, 6:2, 7:5
Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия) – 7:6 (6), 3:6, 6:2
 
27 марта
Ван Цян (Китай) – Симона Халеп (Румыния) – 4:6, 5:7
Каролина Плишкова (Чехия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:4
 
Полуфинальные пары
 
Контавейт – Барти 
Халеп – Плишкова
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 28.03.2019 02:45
    0
    Sashamar, 27.03.2019 19:43
    Попробую предположить почему. Есть в ней что-то мило-домашнее. По контрасту: модельная Квитова и коренастая Барти в простеньком платьице. Вот ее невозможно представить на подиуме, зато легко - копающейся в огороде. Или ухаживающей за овечками .
    Недавно смотрел про нее фильм на TVP Sport. Понял на польском, конечно, пятое через десятое, но что простой добрый человечек уловил. Фотография была детская: такой колобочек, ракетка больше неё
    Модельная Квитова? Вы это серьёзно?
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    Elis
      Elis, 28.03.2019 01:15
    0
    Хіба за Плішкову в цьому синьо-жовтому вбранні можна не вболівати?
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    vit-2
      vit-2, 27.03.2019 20:52
    +4
    Халеп щойно зробила черговий камбек аля 1/4 РГ-2017 проти Світоліної, вигравши 2-ий сет із рахунку 1-5, там за рахунку 4-5 у Ван Цян був потрійний брейкпойнт/сетбол, але Сімона виграла поспіль 5 розиграшів. Халеп у кінцівці гри з 31 розиграшу виграла 25 очок проти 6-ти у китаянки.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 27.03.2019 19:43
    +1
    Stanislav Matusevych, 27.03.2019 16:58
    И мне. Не могу сказать точно, почему, но импонирует с момента возвращения в большой теннис.
    Попробую предположить почему. Есть в ней что-то мило-домашнее. По контрасту: модельная Квитова и коренастая Барти в простеньком платьице. Вот ее невозможно представить на подиуме, зато легко - копающейся в огороде. Или ухаживающей за овечками .
    Недавно смотрел про нее фильм на TVP Sport. Понял на польском, конечно, пятое через десятое, но что простой добрый человечек уловил. Фотография была детская: такой колобочек, ракетка больше неё
    Ссылка
    Elis
      Elis, 27.03.2019 18:26
    0
    relax-1984, 27.03.2019 09:34
    А мне Эшли импонирует. Всегда спокойная, уравновешенная, уважение к сопернику, фейр-плей на уровне...
    Мені теж імпонує. Але і Анетт мене вчора здивувала. Мусила перерватись на початку другого сету, коли тренер порадив їй не надто тиснути сама на себе. Через годину ввімкнула на останній гейм і здивувалась результату. Молодець. Нехай переможе сильніша на даний момент.
    Хм. Повтор Андреєску - Кербер на цьому турнірі ми вже бачили Цікаво, Симоні уже теж сниться Вондроушова? Чи Кароліна ще має що сказати?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.03.2019 16:58
    +2
    relax-1984, 27.03.2019 09:34
    А мне Эшли импонирует. Всегда спокойная, уравновешенная, уважение к сопернику, фейр-плей на уровне...
    И мне. Не могу сказать точно, почему, но импонирует с момента возвращения в большой теннис.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 27.03.2019 10:52
    +3
    Тепер точно відомо за кого вболівати в фіналі - за переможницю їхньої зустрічі. Шкода, що не можуть виграти обидві! Барті то зразок поведінки у корті, а також антігламур, бо дістало вже, що на тебе сипляться антітенісні новини про Младенович, Бушар, Возняцьку та інших. Аннетт для мене особисто взагалі "своя", Естонія то п'ять років мого життя.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 27.03.2019 09:34
    +7
    А мне Эшли импонирует. Всегда спокойная, уравновешенная, уважение к сопернику, фейр-плей на уровне...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.03.2019 01:36
    +2
    Джокер вылетел от Баутисты-Агута! Внезапно после подавляющего преимущества в первом сете.
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 26.03.2019 22:54
    +5
    Молодець Анетт! Гра була дуже цікава, подальших успіхів!
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 27.03.2019 09:34
    +7
    А мне Эшли импонирует. Всегда спокойная, уравновешенная, уважение к сопернику, фейр-плей на уровне...
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 26.03.2019 22:54
    +5
    Молодець Анетт! Гра була дуже цікава, подальших успіхів!
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 27.03.2019 20:52
    +4
    Халеп щойно зробила черговий камбек аля 1/4 РГ-2017 проти Світоліної, вигравши 2-ий сет із рахунку 1-5, там за рахунку 4-5 у Ван Цян був потрійний брейкпойнт/сетбол, але Сімона виграла поспіль 5 розиграшів. Халеп у кінцівці гри з 31 розиграшу виграла 25 очок проти 6-ти у китаянки.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 27.03.2019 10:52
    +3
    Тепер точно відомо за кого вболівати в фіналі - за переможницю їхньої зустрічі. Шкода, що не можуть виграти обидві! Барті то зразок поведінки у корті, а також антігламур, бо дістало вже, що на тебе сипляться антітенісні новини про Младенович, Бушар, Возняцьку та інших. Аннетт для мене особисто взагалі "своя", Естонія то п'ять років мого життя.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.03.2019 16:58
    +2
    relax-1984, 27.03.2019 09:34
    А мне Эшли импонирует. Всегда спокойная, уравновешенная, уважение к сопернику, фейр-плей на уровне...
    И мне. Не могу сказать точно, почему, но импонирует с момента возвращения в большой теннис.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.03.2019 01:36
    +2
    Джокер вылетел от Баутисты-Агута! Внезапно после подавляющего преимущества в первом сете.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 27.03.2019 19:43
    +1
    Stanislav Matusevych, 27.03.2019 16:58
    И мне. Не могу сказать точно, почему, но импонирует с момента возвращения в большой теннис.
    Попробую предположить почему. Есть в ней что-то мило-домашнее. По контрасту: модельная Квитова и коренастая Барти в простеньком платьице. Вот ее невозможно представить на подиуме, зато легко - копающейся в огороде. Или ухаживающей за овечками .
    Недавно смотрел про нее фильм на TVP Sport. Понял на польском, конечно, пятое через десятое, но что простой добрый человечек уловил. Фотография была детская: такой колобочек, ракетка больше неё
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 28.03.2019 02:45
    0
    Sashamar, 27.03.2019 19:43
    Попробую предположить почему. Есть в ней что-то мило-домашнее. По контрасту: модельная Квитова и коренастая Барти в простеньком платьице. Вот ее невозможно представить на подиуме, зато легко - копающейся в огороде. Или ухаживающей за овечками .
    Недавно смотрел про нее фильм на TVP Sport. Понял на польском, конечно, пятое через десятое, но что простой добрый человечек уловил. Фотография была детская: такой колобочек, ракетка больше неё
    Модельная Квитова? Вы это серьёзно?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 28.03.2019 01:15
    0
    Хіба за Плішкову в цьому синьо-жовтому вбранні можна не вболівати?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 27.03.2019 18:26
    0
    relax-1984, 27.03.2019 09:34
    А мне Эшли импонирует. Всегда спокойная, уравновешенная, уважение к сопернику, фейр-плей на уровне...
    Мені теж імпонує. Але і Анетт мене вчора здивувала. Мусила перерватись на початку другого сету, коли тренер порадив їй не надто тиснути сама на себе. Через годину ввімкнула на останній гейм і здивувалась результату. Молодець. Нехай переможе сильніша на даний момент.
    Хм. Повтор Андреєску - Кербер на цьому турнірі ми вже бачили Цікаво, Симоні уже теж сниться Вондроушова? Чи Кароліна ще має що сказати?
    Ссылка
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