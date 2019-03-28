WTA Майами. Халеп стала третьей полуфиналисткой

Какое хорошее вложение. Есть люди, которые хоть 2минутные обзоры смотрят такого чемпионата?

Гениально!! кому то в Украине вообще интересен чемпионат Бельгии? Очень сильно сомневаюсь...

«ФФУ – М а ф і я!»

04:04 — «ФФУ – М а ф і я!»

Модельная Квитова? Вы это серьёзно?

Реально, а нафиг он нужен этот Лебедев? Вообще, такое впечатление, что на России сплошь мазохисты...

02:08 — «ФФУ – М а ф і я!»

Объясните мне, за какие заслуги Шева вызвал деревянного Безуса в сборную Украины? А Зозули, напри...

01:50 — Dmytro Bondarenkov

Рома,ты конечно молодец, но с такой игрой которую ты показал против Люксембурга ты там и нафиг на...

01:47 — КуцТВ

Безуса из любой страны вызывать не нужно, никакущую игру показывает.