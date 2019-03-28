WTA Майами. Халеп стала третьей полуфиналисткой

Во вторник и среду на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами проходят четвертьфинальные поединки.
WTA Майами. 1/4 финала
26 марта
Анетт Контавейт (Эстония) – Се Шувэй (Тайвань) – 3:6, 6:2, 7:5
Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия) – 7:6 (6), 3:6, 6:2
27 марта
Ван Цян (Китай) – Симона Халеп (Румыния) – 4:6, 5:7
Каролина Плишкова (Чехия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:4
Полуфинальные пары
Контавейт – Барти
Халеп – Плишкова
Источник — Sport.ua
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Недавно смотрел про нее фильм на TVP Sport. Понял на польском, конечно, пятое через десятое, но что простой добрый человечек уловил. Фотография была детская: такой колобочек, ракетка больше неё
Недавно смотрел про нее фильм на TVP Sport. Понял на польском, конечно, пятое через десятое, но что простой добрый человечек уловил. Фотография была детская: такой колобочек, ракетка больше неё
Хм. Повтор Андреєску - Кербер на цьому турнірі ми вже бачили Цікаво, Симоні уже теж сниться Вондроушова? Чи Кароліна ще має що сказати?
Недавно смотрел про нее фильм на TVP Sport. Понял на польском, конечно, пятое через десятое, но что простой добрый человечек уловил. Фотография была детская: такой колобочек, ракетка больше неё
Недавно смотрел про нее фильм на TVP Sport. Понял на польском, конечно, пятое через десятое, но что простой добрый человечек уловил. Фотография была детская: такой колобочек, ракетка больше неё
Хм. Повтор Андреєску - Кербер на цьому турнірі ми вже бачили Цікаво, Симоні уже теж сниться Вондроушова? Чи Кароліна ще має що сказати?
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