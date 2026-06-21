Л. Киченок проиграла стартовый матч в паре на WTA 500 в Бад-Хомбурге

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге.

В стартовом матче украинка вместе с Дезире Кравчик (США) в трех сетах проиграли Тамаре Корпач (Германия) и Эмили Вебли-Смит (Великобритания) за 1 час и 47 минут – 6:3, 5:7, 8:10.

Это была первая встреча тандемов.

В следующем круге Корпач и Вебли-Смит сыграют с победительницами поединка Се Шувэй / Ван Сию – Ульрикке Эйкерри / Куинн Глисон.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [4] – Тамара Корпач (Германия) / Эмили Вебли-Смит (Великобритания) – 6:3, 5:7, 8:10