Впервые за 42 года в полуфинале Ролан Гаррос сыграют две левши

4 июня на Открытом чемпионате Франции в полуфинальном матче в верхней части сетки женского одиночного разряда сойдутся две левши – Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска.

Впервые с 1984 года до стадии 1/2 финала Ролан Гаррос добрались две теннисистки, которые играют левой рукой. 42 года назад до полуфинала французского мейджора добрались Мартина Навратилов (одолела Гану Мандликову) и Камилл Бенджамин (поражение Крис Эверт).

Если брать во внимание все турниры Grand Slam, то в полуфинале Уимблдона-2014 между собой сыграли левши Петра Квитова и Луция Шафаржова – Квитова выиграла чешское дерби со счетом 7:6, 6:1.

Шнайдер и Хвалиньска начнут очное проьтивостояние не ранее 17:30 по Киеву. Победительница поединка в финале встретится либо с Мартой Костюк, либо с Миррой Андреевой.