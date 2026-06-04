Впервые за 42 года в полуфинале Ролан Гаррос сыграют две левши
4 июня за путевку в финал Ролан Гаррос 2026 поборются Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска
4 июня на Открытом чемпионате Франции в полуфинальном матче в верхней части сетки женского одиночного разряда сойдутся две левши – Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска.
Впервые с 1984 года до стадии 1/2 финала Ролан Гаррос добрались две теннисистки, которые играют левой рукой. 42 года назад до полуфинала французского мейджора добрались Мартина Навратилов (одолела Гану Мандликову) и Камилл Бенджамин (поражение Крис Эверт).
Если брать во внимание все турниры Grand Slam, то в полуфинале Уимблдона-2014 между собой сыграли левши Петра Квитова и Луция Шафаржова – Квитова выиграла чешское дерби со счетом 7:6, 6:1.
Шнайдер и Хвалиньска начнут очное проьтивостояние не ранее 17:30 по Киеву. Победительница поединка в финале встретится либо с Мартой Костюк, либо с Миррой Андреевой.
2 - Two left-handed have made a Women’s Singles Grand Slam semi-finals for the first time since Wimbledon 2014 (Kvitova and Safarova) and for the first time at Roland Garros since 1984 (Navratilova and Benjamin). Southpaw.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/qR9ginTHoN— OptaAce (@OptaAce) June 3, 2026
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