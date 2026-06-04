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  4. Впервые за 42 года в полуфинале Ролан Гаррос сыграют две левши
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 05:25 | Обновлено 04 июня 2026, 05:41
216
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Впервые за 42 года в полуфинале Ролан Гаррос сыграют две левши

4 июня за путевку в финал Ролан Гаррос 2026 поборются Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска

04 июня 2026, 05:25 | Обновлено 04 июня 2026, 05:41
216
0
Впервые за 42 года в полуфинале Ролан Гаррос сыграют две левши
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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4 июня на Открытом чемпионате Франции в полуфинальном матче в верхней части сетки женского одиночного разряда сойдутся две левши – Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска.

Впервые с 1984 года до стадии 1/2 финала Ролан Гаррос добрались две теннисистки, которые играют левой рукой. 42 года назад до полуфинала французского мейджора добрались Мартина Навратилов (одолела Гану Мандликову) и Камилл Бенджамин (поражение Крис Эверт).

Если брать во внимание все турниры Grand Slam, то в полуфинале Уимблдона-2014 между собой сыграли левши Петра Квитова и Луция Шафаржова – Квитова выиграла чешское дерби со счетом 7:6, 6:1.

Шнайдер и Хвалиньска начнут очное проьтивостояние не ранее 17:30 по Киеву. Победительница поединка в финале встретится либо с Мартой Костюк, либо с Миррой Андреевой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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