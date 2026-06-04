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Ролан Гаррос
04 июня 2026, 05:07 | Обновлено 04 июня 2026, 05:09
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Ястремская – в спиcке. Квалифайеры, которые дошли до полуфинала Grand Slam

Майя Хвалиньска, стартовав из отбора, добралась до 1/2 финала Ролан Гаррос 2026

04 июня 2026, 05:07 | Обновлено 04 июня 2026, 05:09
148
0
Ястремская – в спиcке. Квалифайеры, которые дошли до полуфинала Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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3 июня польская теннисистка Майя Хвалиньска переиграла Анну Калинскую и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

На Ролан Гаррос Майя стартовала с квалифкации и уже выиграла восемь матчей. 4 июня полька встретится с Дианой Шнайдер и поборется за выход в решающий поединок мейджора.

Хвалиньска стала лишь шестым квалифайером в Откртой эре, которой удалось добраться до полуфинала турнира Grand Slam.

Интересно, что только одна теннисистка из отбора в итоге вышла в финал – Эмма Радукану. В 2021 году британка не только дошла до финального матча, но выиграла трофей американского слэма.

В списке квалифайеров-полуфиналистов также есть украинка – Даяна Ястремская. В 2024 году Ястремская вышла в 1/2 финала Australian Open, где проиграла Чжэн Циньвень.

Квалифайеры, которые доходили до полуфинала турнира Grand Slam

  • Кристин Матисон (Aus Open 1978, проиграла Крис О'Нил)
  • Александра Стивенсон (Уимблдон-1999, проиграла Линдсей Дэвенпорт)
  • Надя Подороска (Ролан Гаррос 2026, проиграла Иге Свёнтек)
  • Эмма Радукану (US Open-2021, трофей)
  • Даяна Ястремская (Aus Open 2024, проиграла Чжэн Циньвэнь)
  • Майя Хвалиньска (Ролан Гаррос 2026, полуфинал)

Инфографика

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Майя Хвалиньска Даяна Ястремская статистика Эмма Радукану Надя Подороска Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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