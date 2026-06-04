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Ролан Гаррос
04 июня 2026, 04:40 |
87
0

Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос 4 июня в 17:30 по Киеву

04 июня 2026, 04:40 |
87
0
Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска
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4 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 17:30 по Киеву на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Диана Шнайдер (WTA 23) и Майя Хвалиньска (Польша, WTA 114). Встреча состоится третьим запуском после игры Костюк – Андреева.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. В 2022 году Майя проиграла Диане в полуфинале соревнований ITF W60 в Стамбуле.

И для Шнайдер, и для Хвалиньской это будет дебютный полуфинал на турнирах Grand Slam.

Победительница матча в финале Ролан Гаррос поборется либо против Марты Костюк (WTA 15), либо против Мирры Андреевой (WTA 8).

  • Путь Шнайдер [25] к полуфиналу РГ-2026: Рената Сарасуа, Маккартни Кесслер, Александра Олейникова, Мэдисон Киз, Арина Соболенко
  • Путь Хвалиньской [Q] к полуфиналу РГ-2026: Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень, Элизе Мертенс, Мария Саккари, Диан Парри, Анна Калинская

Диана Шнайдер – Майя Хвалинска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Eurosport 1, а также на сайте Sport.ua.

📺 Видеотрансляция

Сетка Ролан Гаррос 2026 (решающие стадии)

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Майя Хвалиньска Диана Шнайдер смотреть онлайн Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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