Калинина с напарницей оформили камбек и вышли в 1/8 финала US Open 2026

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) в трех сетах переиграли польский дуэт Майя Хвалиньска / Магда Линетт за 2 часа и 6 минут.

US Open 2026. Пары, 1/16 финала

Майя Хвалиньска (Польша) / Магда Линетт (Польша) – Ангелина Калинина (Украина) / Анна Бондар (Венгрия) – 6:3, 3:6, 3:6

Калинина во второй раз в сезоне сыграет в третьем круге парного разряда турнира Grand Slam – в июне она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос в одной паре с Даяной Ястремской.

Ангелина и Анна стартовали на USO с победы над Алиной Корнеевой и Дарьей Видмановой. Далее украинка и венгерка встретятся с девятыми сеяными Эрин Рутлифф и Алдилой Сутджиади.

Помимо Калининой, Украину в парном разряде мейджора в Нью-Йорке также продолжают представлять сестры Киченок Людмила и Належда, которые проведут поединок 1/16 финала 6 сентября.

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