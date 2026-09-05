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  4. Калинина с напарницей оформили камбек и вышли в 1/8 финала US Open 2026
US Open
05 сентября 2026, 22:07 | Обновлено 05 сентября 2026, 22:33
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Калинина с напарницей оформили камбек и вышли в 1/8 финала US Open 2026

Ангелина и Анна Бондар в трех сетах переиграли польский дуэт Хвалиньска / Линетт

05 сентября 2026, 22:07 | Обновлено 05 сентября 2026, 22:33
424
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Калинина с напарницей оформили камбек и вышли в 1/8 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Анна Бондар
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) в трех сетах переиграли польский дуэт Майя Хвалиньска / Магда Линетт за 2 часа и 6 минут.

US Open 2026. Пары, 1/16 финала

Майя Хвалиньска (Польша) / Магда Линетт (Польша) – Ангелина Калинина (Украина) / Анна Бондар (Венгрия) – 6:3, 3:6, 3:6

Калинина во второй раз в сезоне сыграет в третьем круге парного разряда турнира Grand Slam – в июне она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос в одной паре с Даяной Ястремской.

Ангелина и Анна стартовали на USO с победы над Алиной Корнеевой и Дарьей Видмановой. Далее украинка и венгерка встретятся с девятыми сеяными Эрин Рутлифф и Алдилой Сутджиади.

Помимо Калининой, Украину в парном разряде мейджора в Нью-Йорке также продолжают представлять сестры Киченок Людмила и Належда, которые проведут поединок 1/16 финала 6 сентября.

Статистика матча

Фото с матча

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Ангелина Калинина Анна Бондар Майя Хвалиньска Магда Линетт US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Пан автор пише тексти спочатку російською мовою і потім заганяє іх у перекладач? Вибачте, але це ганьба для УКРАЇНСЬКОГО спортивного журналіста на 4 рік повномасштабного вторгнення. Чому в тексті пише НаЛежда Кіченок?  Правильно, бо у російській версії свме ця помилка зроблена автором.
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Супер, в Ангеліни не погоні рішення були, і помилки тоже)
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