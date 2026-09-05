Калинина с напарницей оформили камбек и вышли в 1/8 финала US Open 2026
Ангелина и Анна Бондар в трех сетах переиграли польский дуэт Хвалиньска / Линетт
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) в трех сетах переиграли польский дуэт Майя Хвалиньска / Магда Линетт за 2 часа и 6 минут.
US Open 2026. Пары, 1/16 финала
Майя Хвалиньска (Польша) / Магда Линетт (Польша) – Ангелина Калинина (Украина) / Анна Бондар (Венгрия) – 6:3, 3:6, 3:6
Калинина во второй раз в сезоне сыграет в третьем круге парного разряда турнира Grand Slam – в июне она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос в одной паре с Даяной Ястремской.
Ангелина и Анна стартовали на USO с победы над Алиной Корнеевой и Дарьей Видмановой. Далее украинка и венгерка встретятся с девятыми сеяными Эрин Рутлифф и Алдилой Сутджиади.
Помимо Калининой, Украину в парном разряде мейджора в Нью-Йорке также продолжают представлять сестры Киченок Людмила и Належда, которые проведут поединок 1/16 финала 6 сентября.
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