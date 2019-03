Элина Свитолина создала благотворительный фонд

Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о создании благотворительного фонда «Elina Svitolina Foundation», открытие которого пройдет в Далласе 18 марта.



На сайте организации говорится: «Миссия фонда заключается в том, чтобы побудить детей с помощью тенниса постигнуть ценности тяжелого труда, самодисциплины и того, насколько важно каждый день в жизни выкладываться на все 100%». Эта миссия будет реализовываться с помощью предоставления стипендий, ведения внешкольных программ, лагерей и специальных мероприятий.



Элина Свитолина рассказала: «Я с нетерпением жду открытия моего фонда на следующей неделе в Далласе. Теннис – отличный спорт, который создал прекрасные возможности для меня, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы открыть эти двери для детей, чтобы они смогли учиться и преуспевать в спорте. Моя цель – помочь другим, объединяя людей и ресурсы по всему миру».

Идея о создании своего фонда возникла у теннисистки в прошлом году, когда она проводила встречу с детьми в рамках ACE Outreach Program в теннисном центре Бушей в Техасе.

👧🎾👦Elina Svitolina attended a tennis clinic with local high school and middle school players at Bush Tennis Center © MRT; James Durbin/Reporter-Telegram #tennis #WTA #offcourt #Svitolina pic.twitter.com/dAAzU9HVQW