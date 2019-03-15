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Элина Свитолина создала благотворительный фонд

Открытие фонда «Elina Svitolina Foundation» пройдет в Далласе 18 марта

  • 15.03.2019 11:41
  • 1303 просмотра
  • 5 комментариев
Элина Свитолина создала благотворительный фонд
© БТУ. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о создании благотворительного фонда «Elina Svitolina Foundation», открытие которого пройдет в Далласе 18 марта.

На сайте организации говорится: «Миссия фонда заключается в том, чтобы побудить детей с помощью тенниса постигнуть ценности тяжелого труда, самодисциплины и того, насколько важно каждый день в жизни выкладываться на все 100%». Эта миссия будет реализовываться с помощью предоставления стипендий, ведения внешкольных программ, лагерей и специальных мероприятий. 

Элина Свитолина рассказала: «Я с нетерпением жду открытия моего фонда на следующей неделе в Далласе. Теннис – отличный спорт, который создал прекрасные возможности для меня, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы открыть эти двери для детей, чтобы они смогли учиться и преуспевать в спорте. Моя цель – помочь другим, объединяя людей и ресурсы по всему миру».
 
Идея о создании своего фонда возникла у теннисистки в прошлом году, когда она проводила встречу с детьми в рамках ACE Outreach Program в теннисном центре Бушей в Техасе. 
 
Сегодня, 15 марта, Элина Свитолина проведет полуфинальный поединок на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 15.03.2019 14:01
    +2
    andreypoltava234, 15.03.2019 13:34
    да патаму ша это даёт налоговое послабление в США...там с налогами не порешаешь))) а кроме того, пиар немеренный.....ну и нацеливается на американское гражданство))) что здесь непонятного?)))
    Налоговое послабление ей нужно было бы в том случае, если бы она параллельно вела там бизнес. Даже в этом случае в Британии, где Свитолина сейчас постоянно живет, льготы тем, кто предоставляет благотворительную помощь, очень хорошие. Это раз.
    Второе. Про американское гражданство - чепуха сразу. Во-первых, Свитолина большую часть времени живет в Британии.
    В третьих, я не слышал о преимуществе в предоставлении гражданства тем, кто проводит благотворительную деятельность в США.
    Да и не собирается Эилина менять гражданство. Ей это и не нужно.
    Это лишь мечты запоребриков
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.03.2019 13:49
    0
    vizuals, 15.03.2019 13:26
    Интересно только, почему в США, а не в Украине
    Не скажу за Америку, знаю тільки, що в Європі законодавчо це набагато простіше зробити, ніж в Україні. Але хочеться сподіватись, що Америка - лише початок і далі програма буде тільки розширюватись. І що в недалекому майбутньому законодавчо у нас стане кращий клімат для створення подібних проектів.
    В будь-якому разі Еліна молодець.
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 15.03.2019 13:34
    -5
    vizuals, 15.03.2019 13:26
    Интересно только, почему в США, а не в Украине
    да патаму ша это даёт налоговое послабление в США...там с налогами не порешаешь))) а кроме того, пиар немеренный.....ну и нацеливается на американское гражданство))) что здесь непонятного?)))
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 15.03.2019 13:26
    +2
    Интересно только, почему в США, а не в Украине
    Ссылка
    Viktor Zabava
      Viktor Zabava, 15.03.2019 11:59
    +2
    шкода, що ладненький американський центр надихає, а не домашні щербаті корти. покоління якесь таке--- штучне. виходить динозавр замість голуба.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 15.03.2019 14:01
    +2
    andreypoltava234, 15.03.2019 13:34
    да патаму ша это даёт налоговое послабление в США...там с налогами не порешаешь))) а кроме того, пиар немеренный.....ну и нацеливается на американское гражданство))) что здесь непонятного?)))
    Налоговое послабление ей нужно было бы в том случае, если бы она параллельно вела там бизнес. Даже в этом случае в Британии, где Свитолина сейчас постоянно живет, льготы тем, кто предоставляет благотворительную помощь, очень хорошие. Это раз.
    Второе. Про американское гражданство - чепуха сразу. Во-первых, Свитолина большую часть времени живет в Британии.
    В третьих, я не слышал о преимуществе в предоставлении гражданства тем, кто проводит благотворительную деятельность в США.
    Да и не собирается Эилина менять гражданство. Ей это и не нужно.
    Это лишь мечты запоребриков
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 15.03.2019 13:26
    +2
    Интересно только, почему в США, а не в Украине
    Ссылка
    Viktor Zabava
      Viktor Zabava, 15.03.2019 11:59
    +2
    шкода, що ладненький американський центр надихає, а не домашні щербаті корти. покоління якесь таке--- штучне. виходить динозавр замість голуба.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.03.2019 13:49
    0
    vizuals, 15.03.2019 13:26
    Интересно только, почему в США, а не в Украине
    Не скажу за Америку, знаю тільки, що в Європі законодавчо це набагато простіше зробити, ніж в Україні. Але хочеться сподіватись, що Америка - лише початок і далі програма буде тільки розширюватись. І що в недалекому майбутньому законодавчо у нас стане кращий клімат для створення подібних проектів.
    В будь-якому разі Еліна молодець.
    Ссылка
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