ФОТО ДНЯ. Свитолина и Ли На сыграли в теннис на воде

Украинка Элина Свитолина и экс-вторая ракетка мира китаянка Ли На приняли участие в необычном теннисном матче. Девушки сыграли на площадке, которая располагалась на воде.

Playing tennis on 🌊 Li Na is playing a match with @ElinaSvitolina on the East Lake, on the sideline of #WuhanOpen

(FB: China Xinhua Sports) pic.twitter.com/SUbr8pM84Q