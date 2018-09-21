Ухань. Цуренко и Свитолина узнали соперниц

Люди. Вы как будто живете в параллельном мире. Всегда все спортсмены бухали и зависали где-то. Б...

14:53 — уух ( хмельницкий )

еще один вариант ответа добавьте: "да как-то по**й"

14:51 — Vladislav Pohily

Хацкевича конечно надо увольнять, но есть ощущение, что это ничего кардинально не изменит...

14:50 — уух ( хмельницкий )

а смысл?уволит он этого Хацкевича и назначит другого - точно такого же хацкевича, только с другой...

14:42 — euro2012_za_2012euro

6. Потому что Суркисы - скупые и очень жадные.

14:41 — Yurii057

Почему Суркис не увольняет Хацкевича - "Дурак дурака видит издалека" - оба не считают Д...