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Ухань. Цуренко и Свитолина узнали соперниц

Состоялась жеребьевка турнира серии Премьер 5 в Китае

  • 21.09.2018 14:05
  • 649 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Состоялась жеребьевка турнира серии Премьер 5, который на следующей неделе пройдет в Ухане (Китай).
 
В основной сетке представлены две украинки: Элина Свитолина (в прошлом году не участвовала) и Леся Цуренко (второй круг).
 
Первая ракетка Украины начнет борьбу за трофей со второго раунда. Соперница Свитолиной определится в поединке Арина Соболенко – Карла Суарес Наварро.
 
Цуренко начнет с первого круга, где встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
 
Призовой фонд турнира составляет 2 746 000$, победительница получит 900 очков в рейтинг WTA. В прошлом году именно с победы на турнире в Ухане начала свой путь в топ-5 мирового рейтинга француженка Каролин Гарсия. В ближайшее время ей придется защитить 1900 рейтинговых баллов.  
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.09.2018 14:56
    0
    Кстати, второй круг у Леси в случае победы в первом вообще будет неплохим: Пера/квалифаерша. А вот дальше уже Халеп.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.09.2018 14:14
    +4
    Надежды на то, что Элина добавит очков в Ухане после прошлогоднего неучастия, похоже, близки к нулю. Хоть Сабаленка, хоть Суарес Наварро будут против нее явными фаворитами по понятным причинам.
    А у Леси есть неплохие шансы пройти дальше. Пара с Касаткиной получилась довольно интересной. Цуренко одна из немногих в Туре, перед которой у россиянки не будет особого преимущества в технике, и также одна из немногих, кого Леся превосходит в мощи.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.09.2018 14:14
    +4
    Надежды на то, что Элина добавит очков в Ухане после прошлогоднего неучастия, похоже, близки к нулю. Хоть Сабаленка, хоть Суарес Наварро будут против нее явными фаворитами по понятным причинам.
    А у Леси есть неплохие шансы пройти дальше. Пара с Касаткиной получилась довольно интересной. Цуренко одна из немногих в Туре, перед которой у россиянки не будет особого преимущества в технике, и также одна из немногих, кого Леся превосходит в мощи.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.09.2018 14:56
    0
    Кстати, второй круг у Леси в случае победы в первом вообще будет неплохим: Пера/квалифаерша. А вот дальше уже Халеп.
    Ссылка
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