US Open-2018: передмова

Як завжди, найвизначальніші тенісні події серпня відбуваються у Північній Америці. В Нью-Йорку на хардових кортах Флешинг Медоуз за день розпочнеться останній в цьому році турнір Великого Шолому – US Open. Останній місяць був присвячений підготовці провідних тенісистів світу до даної події. Чоловіки грали Мастерси у Торонто та Цинциннаті, жінки – турніри категорії Прем’єр 5 у Монреалі та тому ж таки Цинциннаті. Згадаємо найцікавіше.

Чоловіки.

Два перші номери світового рейтингу Рафаель Надаль та Роджер Федерер вели заочну боротьбу. Кожен прийняв участь тільки у одному Мастерсі. Тріумфувати вдалося лише Рафі, а Роджеру завадив зробити те ж саме Новак Джокович, який, схоже, остаточно повернувся близько до своїх звичних кондицій.

Торонто. Фінал.

Рафаель Надаль – Стефанос Циципас 6:2, 7:6(4)

Новими досягненнями Рафи навряд чи когось можна здивувати, а прориви молодих та талановитих щоразу зароджують надію на зміну королів чоловічого тенісу серед вболівальників, що втомилися від Великої Четвірки. Пам’ятаю, скільки розмов точилося рік тому навколо Дениса Шаповалова, які аванси нині роздають самі королі Олександру Звєрєву. Третім цього року став грек Стефанос Циципас. Чесно кажучи, мене не полишає відчуття, що вони таки візьмуть свої Шоломи, але тільки після того, як Великі підуть на заслужений відпочинок. Тим не менше, Циципас у Торонто видав реально крутий турнір. Тільки в першому колі його суперник, боснієць Джумхур, був далеким від топів. Далі було подолано Домініка Тіма, який традиційно після ґрунтового сезону відходить у тінь. А потім у складних трисетових боях Циципас послідовно переміг, ні багато ні мало, Джоковича, Звєрєва та Андерсона! З німцем грек відіграв два матчболи, а з північноафриканцем – один.

Надалю на шляху до фіналу теж було непросто. Йому довелося зіграти з Вавринкою, Чілічем та ще однією молодою надією – росіянином Хачановим. У матчах з першим та третім Рафа зробив за гру лише на один брейк більше за суперників. Хорват же взагалі впевнено забрав перший сет 6:2, іспанцю довелося відіграватися, причому шанси на перемогу у Чіліча були, та спливли.

Я не чекав особливого спротиву від грека, пам’ятаючи Барселону та зважаючи на складність його попередніх зустрічей. Надаль і не мав особливих проблем, але тільки до рахунку 5:4 у другому сеті, де іспанцю несподівано не вдалося подати на титул. На наступній подачі Рафи Циципас навіть мав сетбол, але більшого досягнути не вдалося. Надаль виграв перший титул на хардових Мастерсах за 5 років, зміцнив свої лідерські позиції у рейтингу та забезпечив собі участь у Підсумковому турнірі в Лондоні. Натомість Циципас вперше в кар’єрі піднявся в топ-15.

Цинциннаті. Фінал.

Новак Джокович – Роджер Федерер 6:4, 6:4

Після своєї перемоги у Торонто Надаль знявся з наступного Мастерсу, явно економлячи сили. Зате повернувся після вімблдонської невдачі його одвічний суперник. Повернувся та дійшов до фіналу, послідовно перегравши Гойовчика, Леонардо Майєра, Ваврінку та Гоффена. У Стена Ваврінки є привід дорікати долі. Два великі турніри підряд у нього на шляху стають дві перші ракетки світу. І ніби грає він з ними непогано, у Федерера навіть сет узяв, а перемогти не виходить. Так швидко до топу не повернутись. Давид Гоффен вже у першому колі переміг фіналіста Торонто Циципаса, а потім несподівано здолав Андерсона та Дель Потро. Проте проблеми з плечем змусили його знятися на початку другого сету півфіналу з Роджером.

Новак Джокович майже весь турнір грав трисетові матчі проти Маннаріно, Дімітрова, Раоніча та Чіліча. До поразок близьким не був, але стабільність гри залишала бажати кращого.

Класичний матч Джокович – Федерер очікувався багатьма, але навряд чи зміг виправдати сподівання. 39 невимушених помилки Роджера за два сети – це забагато. Як тільки Ноле в середині першого сету зрозумів, що гра у швейцарця не йде, то почав вичікувати та збирати похибки суперника. Тут зі стабільністю у Джоковича виявився повний порядок. Перемога дозволила сербу першим в історії здобути Золотий Мастерс – титули на всіх діючих турнірах серії ATP-1000. Раніше Джокер мав аж п’ять поразок у фіналах Цинциннаті. Новак піднявся на шосту сходинку в рейтингу (Федерер залишається другим) та має всі шанси піднятися ще вище, бо до кінця сезону не буде захищати жодного рейтингового очка.

US Open.

Ще до старту основної сітки турніру було встановлено так званий «вічний рекорд», який неможливо перевершити, лише повторити. Канадець Петер Поланські став «володарем» Шолому серед… лакі-лузерів. В це важко повірити, але на всіх чотирьох турнірах сезону він потрапляв до основи в якості LL. Тут його фарт скінчився, тому що в першому колі Петеру випало грати проти Олександра Звєрєва.

Якщо до серйозних справ, то це буде перший ТВШ, де прийме участь уся Четвірка: нарешті залікував своє стегно Енді Маррей. Разом із ними в строю Ваврінка, Дель Потро та Раоніч. Ну і, звичайно, не забудемо про молодь на чолі зі Звєрєвим-молодшим. Хоча мало віриться, що хтось з них перерве гегемонію Великих. Про головних фаворитів можна цитувати Федерера, який вважає такими Надаля та Джоковича. Особисто я б назвав одного Рафу. Але варіанти цілком можливі. Лідери світового тенісу (окрім ще не готового до подвигів Маррея) звично виглядають на голову вище за інших, та розбірки між собою можуть закінчитися з будь-яким результатом.

Поглянемо на сітку. Надаль, як перший номер посіву, очолює її верхню частину. Йому світять зустрічі з Андерсоном у чвертьфіналі та Дель Потро в півфіналі. У Федерера цікавинки почнуться раніше. Третє коло – Кірьос, в четвертому цікаво було б подивитися на корейця Чона, правда, є сумніви, що той відновився настільки, щоб виграти три поспіль матчі. А в ¼ - доброго дня, Новак, давно не бачилися. Самому Джоковичу навряд чи щось завадить дістатися цієї стадії. Енді Маррей сіяним не буде, він потрапив на турнір завдяки захищеному рейтингу. Якщо він достатньо готовий, щоб пройти перші два раунди, то у третьому на нього буде чекати Дель Потро. Найцікавішу пару першого раунду склали теж несіяний Ваврінка та восьмий номер посіву Дімітров. Переможець цього матчу, скоріш за все, в третьому колі вийде на Раоніча.

Прогноз на чвертьфінали.

Надаль – Андерсон

Дель Потро – Ваврінка/Раоніч

Чіліч – Звєрєв-мол.

Джокович – Федерер

Наші.

Про сумну ситуацію в нашому чоловічому тенісі знають усі. Довгополов повернеться на корт не раніше наступного року, а Стаховський з Марченком синхронно програли в першому колі кваліфікації. Про 10 підряд поразок Іллі після травми навіть говорити не хочеться.

Жінки.

У представниць прекрасної статі перед американським мейджором вперше з найкращих часів Серени Вільямс склалася ситуація одноосібної домінації спортсменки. Симони Халеп. Хіба що на фінал Цинциннаті сил їй трохи забракло. Цікаво, чи вистачить на US Open. В тому і полягає головна інтрига турніру – чи зможе хтось зупинити румунку? Претенденток вистачає.

Монреаль. Фінал.

Симона Халеп – Слоан Стівенс 7:6(6), 3:6, 6:4

В Монреалі з різних причин не змогли прийняти участь Гарбіньє Мугуруса та Серена Вільямс. Несподівано невдало виступили Квітова та Кербер. Навіть перша ракетка світу ледь не програла стартову для себе зустріч другого кола росіянці Павлюченковій. Далі для Халеп все було значно простіше. З Вільямс-старшою, Гарсією та Барті проблем вона вже не мала. З нижньої частини сітки до вирішального матчу підійшла традиційно потужна на рідному континенті Слоан Стівенс. Абанда, Суарес Наварро, Севастова та Світоліна не створили для неї великих проблем. Еліна, доречі, в Канаді грала непогано. Перша гра проти старої знайомої Бузарнеску, знову вийшла важкою та закінчилася серйозною травмою румунки, яка переоцінила можливості власного організму, граючи ледь не кожного тижня. З Контою та Мертенс рівень теніса Світоліної був хорошим, але Стівенс для нинішнього стану Еліни занадто потужна.

Потужність американки є її козирем, але вона має свою ахіллесову п’яту. Це витривалість. В першому сеті фіналу проти Халеп відбувались традиційні жіночі гойдалки, в результаті дійшло до тай-брейку. Там Стівенс вела 5:1, мала два сетболи, не змогла їх реалізувати та програла партію. В цей момент складалося враження, що долю фіналу вирішено, бо ще на два сети сил їй не вистачить. У другому сеті Слоан все ж додала та закономірно виграла його. Третя партія почалася з 2:0 на користь румунки, але завдяки якомусь третьому диханню Стівенс зрівняла рахунок. Та дива не сталося, затяжний матч Халеп повинна була вигравати, що і зробила. Успіх в Монреалі забезпечив Симоні участь у Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

Цинциннаті. Фінал.

Кікі Бертенс – Симона Халеп 2:6, 7:6(6), 6:2

Важливі події почали відбуватися вже з другого кола американського Прем’єра 5. Так, молодий білоруський термінатор Арина Сабаленка здолала Кароліну Плішкову, Петра Квітова в дуже динамічному матчі перемогла Серену Вільямс, а Кікі Бертенс пройшла Каролін Возняцькі, яка відмовилася від продовження зустрічі після програшу першого сету. Датчанка у Цинциннаті виглядала, ніби тільки-но повернулася з війни. Перемотана геть уся. Леся Цуренко у важкому матчі здійснила камбек проти Мугуруси, яка, хоч відновилася від травми руки, але, звичайно, далека від оптимальної форми. Леся взагалі провела хороший турнір, діставшись чвертьфіналу, де поступилася саме Халеп. При тому, що вела у першому сеті 4:1 та мала потрійний брейкпойнт. Тут румунка ввімкнула режим бога та виграла з наступних 12-ти геймів 11.

Сітка для Симони Халеп не була важкою, та у її грі відчувалася важкість після Монреалю. Тим більше, що негода змушувала багатьох спортсменок проводити дві гри в день. Все ж румунка впоралась із собою та вийшла до вирішального матчу, здолавши у півфіналі Сабаленку. Бертенс виграла в чвертьфіналі у Світоліної, потім другий тиждень поспіль перемогла Квітову та приєдналася до Халеп.

В результаті у фіналі зустрілися схожі за захисним стилем гри суперниці. Хіба що до цього Бертенс не мала здобутків на харді, тільки на ґрунті, та й ті, в основному, датовані тільки нинішнім роком. Перший сет нідерландка програла вчисту, в другому повела 4:1, та Халеп зуміла зрівняти рахунок та отримати матчбол на тайбрейку на прийомі. Але наступні три розіграші разом із сетом залишилися за Бертенс. Третя партія стала дзеркальним відображенням першої. Сил на неї не вистачило навіть залізній румунці. Бертенс здобула восьму перемогу підряд над представницями топ-10 та піднялася на 13-ий рядок світового рейтингу. Халеп втратила можливість стати першою тенісисткою за 45 років, що виграла поспіль турніри в Канаді та США.

Арина Сабаленка після півфіналу Цинциннаті не зупинилася та виграла свій дебютний титул на наступному Прем’єрі у Нью-Хейвені. Так, майже всі топи на різних стадіях там знялися, але, все одно, це серйозний успіх для 19-річної дівчини. Хоча потужність вона вже має далеко не дівочу.

US Open.

Мабуть, я не буду оригінальним, якщо скажу: головними претендентками на перемогу стануть Симона Халеп, Серена Вільямс та Слоан Стівенс. Останній, щоправда, дуже важко буде захистити свій минулорічний титул. Тоді все виглядало значно простіше. Серена була в декреті, Симона програла Шараповій вже в першому колі. А цього року до переліку претенденток входить ще потужна Петра Квітова, яка, щоправда, не виблискувала останній місяць. Можливо, готувалася цілеспрямовано до мейджору, щоб не повторилася вімблдонська халепа. Цікаво буде подивитися на Кікі Бертенс.

Серена Вільямс знов отримала номер посіву вищий за нинішнє місце в рейтингу. 17-ий. Навряд чи даний факт її порадував, адже в четвертому колі американці, скоріш за все, грати з Халеп. А перед цим взагалі можуть зустрітися сестри. Щоправда, Вінус може програти у першому ж раунді Кузнєцовій.

Для Стівенс у третьому колі вірогідна зустріч із Азаренкою, а в четвертому – з Мертенс. У Квітової сітка непогана, але потрібно буде в третьому раунді перемогти швидко прогресуючу Сабаленку. Щодо лідера посіву нижньої частини сітки, Каролін Возняцькі, гадаю, далеко вона за своїми проблемами не зайде.

Найцікавішою зустрічею першого кола стане гра Гарсія - Конта.

Прогноз на чвертьфінали.

Халеп/Серена – Барті/Плішкова

Стівенс – Гергес

Конта – Кербер/Кіз

Квітова – Бертенс

Наші.

На відміну від чоловіків, наші дівчата можуть похизуватися найбільшим в історії представництвом на US Open. Відразу шестеро їх розпочнуть боротьбу за трофей. Доречі, більше лише в трьох краін: США, Росії та Чехії. П’ятеро наших тенісисток потрапили до основи напряму, а Ангеліна Калініна виграла три матчі у кваліфікації та дебютує в основній сітці мейджорів. Ще й суперниця їй дісталася цілком під силу – представниця Ліхтенштейну фон Дайхманн, яка теж подолала кваліфікацію. Далі, щоправда, Стівенс, і там вже без варіантів. Але пройти навіть одне коло було б дуже здорово.

Другою дебютанткою основи Шлемів стала Даяна Ястремська. Після того, як з нею почала працювати знаменита Жюстін Енен, гра Ястремської змінилася на краще, стала більш дорослою. Тепер вона не намагається атакувати з будь-якого м’яча, стала виваженішою в діях. Минулого тижня вона пройшла кваліфікацію на Прем’єрі у Нью-Хейвені та перше коло основи. Були переможені поспіль 4 гравця з топ-100. А потім Даяна дала справжній трисетовий бій дев’ятій ракетці світу Юлії Гергес. Хочеться сподіватись, що це не епізодичний сплеск в кар’єрі Ястремської. В першому колі Даяні дісталась кваліфаєрша з Чехії Мухова. Треба перемагати. Щоб далі зустрітися з Мугурусою. Гарбіньє, як ми побачили в Цинциннаті, поки не готова на всі 100%, тому можна спробувати обіграти навіть її.

Двом нашим Катеринам дісталися суперниці їм по силам. Козлова зіграє проти іспанки Арруабарени з можливим виходом на Стрицову. Бондаренко – проти ще однієї з когорти молодих перспективних біларусок Лапко. Якщо переможе, вийде на Мертенс. Тут все зрозуміло: далі другого кола пройти шансів мінімум, хоча б у першому виграти.

Леся Цуренко підходить до американського чемпіонату у гарному настрої. Тому має обігрувати на старті бельгійку ван Ейтванк. А далі буде Каролін Возняцькі, яка нічого не показала за останній місяць та взагалі є не дуже здоровою. Сама Возняцькі запевняє, що з нею вже все добре. Побачимо. Та шанси в Лесі з нею повинні бути. Ще далі, на рахунок Контавейт, загадувати вже не будемо.

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела перед US Open два непоганих турніри. Але по-справжньому сильних суперниць вона не перемагала аж із римських часів. Тому навряд чи варто чекати від неї феєричного виступу. Сачію Вікері вона, звичайно, повинна проходити. Потім, скоріш за все, Радванська, з якою Еліна має аж 0:4 в особистих зустрічах. Правда, то було у 2016-му та раніше, коли сама Агнешка знаходилась у топ-10. Зараз часи змінилися, але легкої прогулянки точно не буде. Якщо зазирнути ще далі, то там Рибарікова та Гергес. Сумніваюся, що Світоліній вдасться пройти далі четвертого кола. Повторення минулого року (якраз 4-ий раунд) буде для нинішнього стану Еліни ще хорошим результатом.

Світоліна стартує першою серед наших дівчат, першим запуском у понеділок, в районі 18.00 за Києвом. Вболіваємо та запасаємось кавою, щоб не спати й дивитись нічний теніс, та валідолом, без якого вболівати за наших дівчат взагалі важко.