Ястремкая разгромила россиянку в финале турнира в Риме

В финале грунтового турнира ITF в Риме Даяна Ястремская встречалась с Анастасией Потаповой.
Борьбы в решающем поединке не получилось: украинка за два сета отдала сопернице всего один гейм и уверенно завоевала титул. Матч продолжался всего 39 минут.
Финал
Анастасия Потапова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 2) – 1:6, 0:6
Источник — Sport.ua
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