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Ястремкая разгромила россиянку в финале турнира в Риме

В финале украинка не оставила шансов Анастасии Потаповой

  • 08.07.2018 14:03
  • 825 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская

В финале грунтового турнира ITF в Риме Даяна Ястремская встречалась с Анастасией Потаповой.

Борьбы в решающем поединке не получилось: украинка за два сета отдала сопернице всего один гейм и уверенно завоевала титул. Матч продолжался всего 39 минут.

Финал

Анастасия Потапова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 2) – 1:6, 0:6

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.07.2018 14:15
    +6
    дрібничка, но приємно)))
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    pass19
    online
      pass19, 08.07.2018 14:19
    +1
    Фотка не правильная, это не Даяна
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