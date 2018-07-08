Ястремкая разгромила россиянку в финале турнира в Риме

14:37 — afpa

Это 5!!! Не, даже все 12+ ))):https://www.obozrevatel.com/ukr/society/utro-v-kremle-nachalos-trev...

14:27 — Андрей Штогрин

зато в нашей сборной играют люди которые ненавидят Украину

14:26 — Denis Kryvulski

Когда Динамо с Бешикташом играло в турции там такой свист был что по телевизору уши закладывало