WTA06 мая 2024, 20:16 | Обновлено 06 мая 2024, 20:18
987
2
Впервые в истории две украинки находятся в топ-20 рейтинга WTА
Элина Свитолина – 19-я, Марта Костюк – 20-я
06 мая 2024, 20:16 | Обновлено 06 мая 2024, 20:18
987
2
В понедельник, 6 апреля, традиционно обновился рейтинг WTA.
Украинская теннисистка Марта Костюк обновила карьерный максимум и поднялась на 20-ю позицию.
Марта все еще вторая ракетка Украины. Выше находится только Элина Свитолина, которая занимает 19-е место.
Впервые в истории две украинские теннисистки находятся в топ-20 рейтинга WTA.
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