Впервые в истории две украинки находятся в топ-20 рейтинга WTА

В понедельник, 6 апреля, традиционно обновился рейтинг WTA.

Украинская теннисистка Марта Костюк обновила карьерный максимум и поднялась на 20-ю позицию.

Марта все еще вторая ракетка Украины. Выше находится только Элина Свитолина, которая занимает 19-е место.

Впервые в истории две украинские теннисистки находятся в топ-20 рейтинга WTA.