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WTA
06 мая 2024, 20:16 | Обновлено 06 мая 2024, 20:18
987
2

Впервые в истории две украинки находятся в топ-20 рейтинга WTА

Элина Свитолина – 19-я, Марта Костюк – 20-я

06 мая 2024, 20:16 | Обновлено 06 мая 2024, 20:18
987
2
Впервые в истории две украинки находятся в топ-20 рейтинга WTА
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Элина Свитолина

В понедельник, 6 апреля, традиционно обновился рейтинг WTA.

Украинская теннисистка Марта Костюк обновила карьерный максимум и поднялась на 20-ю позицию.

Марта все еще вторая ракетка Украины. Выше находится только Элина Свитолина, которая занимает 19-е место.

Впервые в истории две украинские теннисистки находятся в топ-20 рейтинга WTA.

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Марта Костюк Элина Свитолина рейтинг WTA рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Стародубцева виграла матч квала в Римі у Ферро в 2 сетах
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