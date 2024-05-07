Вячеслав ФРИДМАН: «Максимов не оставил бы команду за 3 тура до конца»

Коммерческий директор СК «Днепр-1» Вячеслав Фридман прокомментировал слова главного тренера «днепрян» Юрия Максимова о возможной отставке накануне матча с «Кривбассом», который «спортклубовцы» выиграли со счетом 1:0 и рассказал о кадровой ситуации.

«Зная Максимова, он очень любит шутить. Это была такая мотивационная вещь. Я бы не понял его, если бы он покинул команду за 3 тура до конца. Он не мог бы этого сделать. Это просто, чтобы футболисты услышали отношение тренера к ним. Не более того.

Я с ним разговаривал, мне он ничего не говорил. Во время разминки я сидел с ним на скамейке, и мы не поднимали такую тему, покинуть команду. Он профессионально относится к своим обязанностям. Руководству клуба он ничего не говорил.

Максимов, безусловно, говорил, что нет скамейки, некем заменять игроков. Он видит, как выходит по 5 игроков у «Шахтера», в «Динамо». Сейчас вышли пять в «Кривбасса», все опытные. А здесь сидела молодежь. Так случилось.

Почему-то говорят, что руководство клуба никого не подписало. У нас есть бюджет. У нас не было средств. Никто не задумывался подписывать дорогих иностранных игроков. Мы не могли подумать, что клуб покинет 3 бразильца, что после 2 тура весенней части уйдет Кравец. Мы рассчитывали, что эти футболисты как-нибудь помогут.

Еще и Максимов говорил, что во время сборов лучше всех показывали себя 2 бразильца – Витиньо и Маркос Андре. Они должны были помочь команде. Так случилось», – сказал Фридман.