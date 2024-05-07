Владислав КАБАЕВ: «Шовковский изменил психологию. Сейчас меньше теории»
Полузащитник «Динамо» – об изменениях в команде за Шовковского
Вингер киевского «Динамо» Владсилав Кабаев поделился своими мыслями о главном тренере команды Александре Шовковском.
«Самое главное, что поменял Шовковский? Психология, расслабились, меньше теории. Теория есть, но она меньше по времени и для меня более понятна.
Тренировки немного поменялись, но все равно мы бегаем, я думаю, это видно, что во вторых таймах мы добавляем, когда сопернику тяжеловато.
Поменял подходы, общение. Мне этого очень не хватало, потому что в «Заре» оно было, я сюда пришел, его не было, мне тяжеловато так.
Я видел, что я плохо играю, и мне надо было дать толчок, а так меня все больше и больше это добивало и тяжеловато было.
Ну такое, психологию и тренировку поменял. Общение есть, ну и результат есть, когда его нет, чтобы ты не делал, тяжеловато получается», – сказал Кабаев.
Ранее Кабаев рассказал о своих впечатлениях от игры с «Колосом» (5:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский полузащитник может пойти по стопам Михаила Мудрика
Экс-наставник «галактикос» – о соперничестве команд в полуфинале турнира