Владислав КАБАЕВ: «Мы добавляем во втором тайме»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал матч против ковалевского «Колоса» (5:0).

– В прошлый раз «Динамо» значительно прибавило после энергетического круга и спича Ярмоленко. Что сегодня способствовало такому невероятному изменению, контрасту между первым и вторым таймами?

– Вы знаете, раньше, когда после первого тайма 0:0 у тебя горит – надо догонять «Шахтер», еще там что-то. Сегодня в первом тайме много не удавалось, но я сказал команде, что ничего, нам и с «Вересом» тяжеловато было, и с «Днепром-1». Ничего, мы прибавляем во втором тайме. Конечно, когда будет команда такого же уровня, как и мы, будет сложновато.

Я читал когда-то о Месси, он не любил, когда его меняют во втором тайме, потому что соперники проседают и у него моменты появляются. Так и у нас. Конечно, лучше выигрывать в первом тайме 2:0 или 3:0 и закрывать игру. Но мне понравилось, как сегодня «Колос» играл. Они перестроились, у них свои задачи, выйти и выиграть у кого-то на одной ноге очень тяжело, – сказал Кабаев.