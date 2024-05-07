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07 мая 2024, 07:23 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая

Важные события во всех видах спорта

07 мая 2024, 07:23 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Во вторник, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:445 Эйрдрионианс – Партик

Favbet 2.47 – 3.32 – 2.89

22:00 ПСЖ – Боруссия Д

Favbet 1.54 – 4.83 – 6.26

22:00 Болтон – Барнсли

Favbet 1.73 – 4.05 – 4.44

ТЕННИС

16:30 Ана Богдан – Лейла Фернандес

Favbet 2.59 – 1.51

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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