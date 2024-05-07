ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая

Во вторник, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:445 Эйрдрионианс – Партик

2.47 – 3.32 – 2.89

22:00 ПСЖ – Боруссия Д

1.54 – 4.83 – 6.26

22:00 Болтон – Барнсли

1.73 – 4.05 – 4.44

ТЕННИС

16:30 Ана Богдан – Лейла Фернандес

2.59 – 1.51