Другие новости07 мая 2024, 07:23 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
Важные события во всех видах спорта
07 мая 2024, 07:23 |
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Во вторник, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:445 Эйрдрионианс – Партик
22:00 ПСЖ – Боруссия Д
22:00 Болтон – Барнсли
ТЕННИС
16:30 Ана Богдан – Лейла Фернандес
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