СТАХОВСКИЙ: «Разочарован поражением, но нужно идти дальше»

Сергей Стаховский в матче второго круга Уимблдона уступил Сэму Куэрри в трех сетах.
«Это не тот результат, которого я хотел. Сэм хорошо сыграл. Я разочарован, но нужно двигаться дальше», - написал Стаховский в Twitter.
Сергей был единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде Уимблдона.
Not the result I wanted.. Sam played well.. Disappointed..but have to move on.. #wimbledon2018 pic.twitter.com/aXcRgOpbGD— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 4 липня 2018 р.
Источник — Twitter
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