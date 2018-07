СТАХОВСКИЙ: «Разочарован поражением, но нужно идти дальше»

Сергей Стаховский в матче второго круга Уимблдона уступил Сэму Куэрри в трех сетах.

«Это не тот результат, которого я хотел. Сэм хорошо сыграл. Я разочарован, но нужно двигаться дальше», - написал Стаховский в Twitter.

Сергей был единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде Уимблдона.

