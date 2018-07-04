СТАХОВСКИЙ: «Разочарован поражением, но нужно идти дальше»

А ты при этом свечку что-ли держал, чтобы такое писать.СБУ тоже небось денег взяла, что-бы не еха...

Не. Вы сами выиграли. Отлично играли. Прям звезды. Не. Мегазвезды.

21:47 — Александр Тимченко

Рано он шото контракт всей жизни подписывает, мог бы и из шахты по пути всех макак уйти, а не Аля...

21:37 — Сергей Попов

Где больше зарплата будет - туда и уйдёт. Скорее предложат больше китайозы.