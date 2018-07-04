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СТАХОВСКИЙ: «Разочарован поражением, но нужно идти дальше»

Теннисист коротко прокомментировал неудачу на Уимблдоне

  • 04.07.2018 20:19
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Getty images. Сергей Стаховский
© Getty images. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский в матче второго круга Уимблдона уступил Сэму Куэрри в трех сетах.

«Это не тот результат, которого я хотел. Сэм хорошо сыграл. Я разочарован, но нужно двигаться дальше», - написал Стаховский в Twitter.

Сергей был единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде Уимблдона.

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Источник — Twitter

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