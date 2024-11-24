Оболонь – Кривбасс – 0:1. Пивоварам не везет. Видео гола и обзор матча

24 ноября на «Оболонь-Арене» состоялся матч 14-го тура между местной «Оболонью» и криворожским «Кривбассом».

Команде Сергея Шищенко снова не хватило удачи. Несмотря на создание многочисленных моментов, «Оболонь» минимально уступила сопернику.

Единственный гол в матче забил Егор Твердохлеб на 25-й минуте.

Через семь минут Олег Слободян имел шанс сравнять счет, но не смог реализовать пенальти.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Оболонь» – «Кривбасс» – 0:1

Гол: Твердохлеб, 25

Предупреждения: Черненко, 44, Приймак, 61, Дубко, 63, Близниченко, 82 - Шевченко, 28, Соса, 51, Твердохлеб, 77

На 32-й минуте Олег Слободян («Оболонь») не забил пенальти (вратарь).

«Оболонь»: Федоровский - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась - Витенчук (Теслюк, 80) - Мединский (Лях, 73), Слободян (Тарануха, 66), Черненко, Грисьо (Близниченко, 46) - Суханов (Бычек, 66).

«Кривбасс»: Маханьков - Дибанго, Драмбаев, Понедельник, Бандейра (Микитишин, 56) – Илич - По (Кожушко, 46), Шевченко (Хомченовский, 74), Твердохлеб (Аморозо, 90), Д. Кузык – Соса.

Видео гола и обзор матча