Источник: легендарный защитник может продолжить карьеру в АПЛ
Серхио Рамос может перейти в «Ньюкасл»
Легендарный экс-защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Fichajes.
По информации источника, «Ньюкасл» ищет замену травмированному центрбеку Свену Ботману. Клуб хочет подписать Рамоса на 1,5 сезона.Сороки готовы выплатить легендарному центрбеку подписной бонус в размере 10 миллионов евро.
В настоящее время центрбек является свободным агентом. Последним клубом Рамоса была «Севилья». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего защитника в 1,8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Рамосу отказал в трансфере «Реал».
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