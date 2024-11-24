Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: легендарный защитник может продолжить карьеру в АПЛ
Англия
24 ноября 2024, 16:38 |
699
0

Источник: легендарный защитник может продолжить карьеру в АПЛ

Серхио Рамос может перейти в «Ньюкасл»

24 ноября 2024, 16:38 |
699
0
Источник: легендарный защитник может продолжить карьеру в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный экс-защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Fichajes.

По информации источника, «Ньюкасл» ищет замену травмированному центрбеку Свену Ботману. Клуб хочет подписать Рамоса на 1,5 сезона.Сороки готовы выплатить легендарному центрбеку подписной бонус в размере 10 миллионов евро.

В настоящее время центрбек является свободным агентом. Последним клубом Рамоса была «Севилья». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего защитника в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Рамосу отказал в трансфере «Реал».

По теме:
Готовы подписать только бесплатно. МЮ сделал предложение по беку Барселоны
Стал известен первый трансфер Маскерано в Интер Майами. Это шаг к легенде
«Талантливый игрок». Экс-звезда Динамо назвал главную проблему Мудрика
трансферы Серхио Рамос трансферы АПЛ Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
Футбол | 23 ноября 2024, 22:38 0
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби

«Жирона» победила »Эспаньол»

Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24 ноября 2024, 13:30 6
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Конкуренты свои победы добыли – настала очередь команды Ротаня

Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Футбол | 23.11.2024, 22:30
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Футбол | 24.11.2024, 13:38
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Юрий ВЕРНИДУБ: «Скажите мне, какие моменты, кроме пенальти, имела Оболонь»
Футбол | 24.11.2024, 16:52
Юрий ВЕРНИДУБ: «Скажите мне, какие моменты, кроме пенальти, имела Оболонь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Скажите мне, какие моменты, кроме пенальти, имела Оболонь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
Реал хочет подписать сенсационного форварда за 100 млн. Но есть 1 условие
Реал хочет подписать сенсационного форварда за 100 млн. Но есть 1 условие
22.11.2024, 19:45 1
Футбол
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
22.11.2024, 16:25 2
Футбол
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
23.11.2024, 00:32
Бокс
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
23.11.2024, 04:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем