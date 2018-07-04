Уимблдон. Стаховский уступил Куэрри в трех сетах

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№109 ATP) проиграл матч второго круга основной сетки американцу Сэму Куэрри (№13 ATP). Для победы представителю США понадобилось 3 сета.

Уимблдон. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Сэм Куэрри (США) – 6:7(4), 3:6, 3:6

Стаховский великолепно начал поединок и в первом сете на подаче выглядел даже немного предпочтительнее Куэрри, а это совсем непросто. Оба теннисиста гнули свою линию, абсолютно ничего нового не придумывая, чего хватило для выигрыша своих очков. Только один раз за партию, когда у американца разладилась его мощнейшая подача, у Сергея появились два брейкпоинта. И если второй американец защитил эйсом, то во время борьбы за первый украинец мог сыграть гораздо лучше. Как оказалось, это был его самый лучший шанс в матче зацепится за возможную победу в сете.

Победитель стартовой партии должен был определиться на тай-брейке, где Стаховский совершил роковую ошибку при счете 3:4, позволив Сэму сделать мини-брейк. После этого момента каких-либо шансов в матче для Сергея не просматривалось вообще.

Статистика первого сета

На старте второго сета украинец проиграл подачу и был близок к тому, чтобы проиграть и следующую. Но преимущества в один брейк Куэрри оказалось вполне достаточно.

В третьем сете американец снова повел с брейком, а в девятом гейме добил украинца еще одним.

Статистика матча

Сегодня мы увидели очень сильный первый сет от Стаховского, победа в котором могла бы спутать для Куэрри все карты в матче. Будь Сергей немного удачливее, дальнейшая борьба не превратилась бы в одностороннее избиение. Было видно, что после проигранного тай-брейка Стаховский потерял веру в свои силы, а против такого сильного оппонента это равноценно поражению.

В третьем круге прошлогодний полуфиналист Уимблдона сыграет против победителя пары Монфис – Лоренци.