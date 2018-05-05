Мадрид. Костюк не справилась с эмоциями и проиграла Арруабаррене

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти во второй раунд грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В первом матче украинка в трех сетах проиграла представительнице Испании Ларе Арруабаррене.



Мадрид. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Лара Арруабаррена (Испания) – 3:6, 6:4, 2:6



Стартовую партию Костюк начала так сильно, что стало даже немного страшно. И хотя все мы видели предыдущие матчи Марты, все равно не верилось, что в 15 лет можно показывать что-то подобное. В первых двух геймах украинка в пух и прах разнесла соперницу, но дальше пошла какая-то авантюрна игра. Костюк старалась атаковать практически с каждого мяча, чем напомнила Алену Остапенко. Но вид покрытия и отличная защитная игра соперницы намекали на то, что для этого нужно как можно меньше ошибаться. А вот в этом компоненте как раз и не получалось: Марта долго не могла приспособиться к приему подачи Арруабаррены, пытаясь сыграть как можно острее, а также не желала ввязываться в долгие розыгрыши. Все это привело к тому, что Костюк проиграла 6 из 7 последующих геймов.





Как это часто бывает в матчах Марты, второй сет она выдала на уровень выше. Забегая наперед, стоит отметить, что процент первой подачи ухудшился, но на этот раз украинка защитила все свои подачи. В третьем гейме был реализован тройной брейкпоинт, а в седьмом – только неудачное стечение обстоятельств не позволило завершить партию ранее. Заработав в 10 гейме двойной сетбол, Марта шикарным ударом сравняла счет в матче.





Третий сет должен был стать продолжением второго. Костюк быстро повела с брейком, но на своей подаче занервничала и сделала 3 двойные ошибки. После разговора с мамой, которая является ее тренером, Марта немного успокоилась и в четвертом гейме отыгралась с 0:30, не побоявшись в самый ответственный момент сыграть очень тонко. Что касается Арруабаррены, то она играла стабильно на протяжении всего поединка, видимо это больше всего и нервировало юную украинку. В шестом гейме испанка дождалась своего шанса и со второго раза реализовала еще один брейкпоинт в решающей партии. В этот момент стало ясно, что победы нам сегодня не видать. 44 виннерса и 55 невынужденных ошибок – таков результат поединка для Марты, у Арруабаррены – минус 7 и 77% первой подачи.







Нельзя сказать, что Марта сама проиграла, испанка приложила к этому максимум усилий. И все же шансы были хорошие, но нужно работать с психологией. В 15 лет очень сложно постоянно контролировать свои эмоции, поэтому запасемся терпением и мы. А Марте можно сказать только спасибо за еще один матч, который подарил целую гамму эмоций.



Добавим, что Костюк стала самой юной участницей основной сетки в Мадриде за всю историю. Арруабаррена во втором круге сыграет против победительницы матча Тимеа Бабош – Юлия Гергес.