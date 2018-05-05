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Мадрид. Костюк не справилась с эмоциями и проиграла Арруабаррене

Юная украинская теннисистка не смогла выйти во второй раунд

  • 05.05.2018 17:21
  • 2748 просмотров
  • 26 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти во второй раунд грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В первом матче украинка в трех сетах проиграла представительнице Испании Ларе Арруабаррене.

Мадрид. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Лара Арруабаррена (Испания) – 3:6, 6:4, 2:6

Стартовую партию Костюк начала так сильно, что стало даже немного страшно. И хотя все мы видели предыдущие матчи Марты, все равно не верилось, что в 15 лет можно показывать что-то подобное. В первых двух геймах украинка в пух и прах разнесла соперницу, но дальше пошла какая-то авантюрна игра. Костюк старалась атаковать практически с каждого мяча, чем напомнила Алену Остапенко. Но вид покрытия и отличная защитная игра соперницы намекали на то, что для этого нужно как можно меньше ошибаться. А вот в этом компоненте как раз и не получалось: Марта долго не могла приспособиться к приему подачи Арруабаррены, пытаясь сыграть как можно острее, а также не желала ввязываться в долгие розыгрыши. Все это привело к тому, что Костюк проиграла 6 из 7 последующих геймов.



Как это часто бывает в матчах Марты, второй сет она выдала на уровень выше. Забегая наперед, стоит отметить, что процент первой подачи ухудшился, но на этот раз украинка защитила все свои подачи. В третьем гейме был реализован тройной брейкпоинт, а в седьмом – только неудачное стечение обстоятельств не позволило завершить партию ранее. Заработав в 10 гейме двойной сетбол, Марта шикарным ударом сравняла счет в матче.



Третий сет должен был стать продолжением второго. Костюк быстро повела с брейком, но на своей подаче занервничала и сделала 3 двойные ошибки. После разговора с мамой, которая является ее тренером, Марта немного успокоилась и в четвертом гейме отыгралась с 0:30, не побоявшись в самый ответственный момент сыграть очень тонко. Что касается Арруабаррены, то она играла стабильно на протяжении всего поединка, видимо это больше всего и нервировало юную украинку. В шестом гейме испанка дождалась своего шанса и со второго раза реализовала еще один брейкпоинт в решающей партии. В этот момент стало ясно, что победы нам сегодня не видать. 44 виннерса и 55 невынужденных ошибок – таков результат поединка для Марты, у Арруабаррены – минус 7 и 77% первой подачи.



Нельзя сказать, что Марта сама проиграла, испанка приложила к этому максимум усилий. И все же шансы были хорошие, но нужно работать с психологией. В 15 лет очень сложно постоянно контролировать свои эмоции, поэтому запасемся терпением и мы. А Марте можно сказать только спасибо за еще один матч, который подарил целую гамму эмоций.

Добавим, что Костюк стала самой юной участницей основной сетки в Мадриде за всю историю. Арруабаррена во втором круге сыграет против победительницы матча Тимеа Бабош – Юлия Гергес.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 05.05.2018 18:15
    0
    logibro, 05.05.2018 17:59
    gudini1977, 05.05.2018 17:30 Просто отстаньте от ребёнка. Ну за чем вы её вперёд гоните? Ничего себе рыбенок, это уже не ребенок, вышел в ВТА, - играй, тем более с мужиком совершеннолетним с масквы иметь отношения там уже не ребенок... Нехорошее поведение за кортом и на корте будет тоже, пока не одумается.
    От куда такая информация?
    Ссылка
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 05.05.2018 18:16
    0
    Не дивлячись на статуру її тіла,яка явно не відповідає її вікові в голові вона ще дитина,так що потрібно йти вперед і не озиратись назад!
    Ссылка
    pass19
    online
      pass19, 05.05.2018 18:21
    0
    Vladislav Pohily, 05.05.2018 18:15
    logibro, 05.05.2018 17:59 gudini1977, 05.05.2018 17:30 Просто отстаньте от ребёнка. Ну за чем вы её вперёд гоните? Ничего себе рыбенок, это уже не ребенок, вышел в ВТА, - играй, тем более с мужиком совершеннолетним с масквы иметь отношения там уже не ребенок... Нехорошее поведение за кортом и на корте будет тоже, пока не одумается. От куда такая информация?
    С Завацкой видно спутал
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.05.2018 18:34
    +1
    pass19, 05.05.2018 18:21
    Vladislav Pohily, 05.05.2018 18:15 logibro, 05.05.2018 17:59 gudini1977, 05.05.2018 17:30 Просто отстаньте от ребёнка. Ну за чем вы её вперёд гоните? Ничего себе рыбенок, это уже не ребенок, вышел в ВТА, - играй, тем более с мужиком совершеннолетним с масквы иметь отношения там уже не ребенок... Нехорошее поведение за кортом и на корте будет тоже, пока не одумается. От куда такая информация? С Завацкой видно спутал
    Посмотрев на днях как играет Завацкая в свои 18, то ей можно и мальчиками интересоваться. При всем уважении, но бороздить ей просторы итф еще очень долго.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.05.2018 18:41
    +5
    Честно говоря, поражают разговоры о том за кого же болеть из наших теннисисток, а за кого не так и интересно. Такое ощущение что, извините за выражение, "зажрались" или просто только год следят за теннисом. Да у нас лет двадцать не за кого было болеть толком! А сейчас минимум две ОТЛИЧНЫЕ теннисистки за которыми интересно наблюдать и которых хочется поддерживать в каждом матче максимально!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.05.2018 18:47
    0
    Sunrise, 05.05.2018 18:41
    Честно говоря, поражают разговоры о том за кого же болеть из наших теннисисток, а за кого не так и интересно. Такое ощущение что, извините за выражение, "зажрались" или просто только год следят за теннисом. Да у нас лет двадцать не за кого было болеть толком! А сейчас минимум две ОТЛИЧНЫЕ теннисистки за которыми интересно наблюдать и которых хочется поддерживать в каждом матче максимально!
    К хорошему быстро привыкаешь. Еще года 3-4 назад даже теоретически рассуждать о победе нашей теннисистки хотя бы на Премьере было так же нелепо, как сейчас рассуждать о победе ДК или Шахты в ЛЧ. Но времена меняются.
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