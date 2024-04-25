Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Надежда Киченок победно начала выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Мию Като из Японии обыграли тандем Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.

Мадрид. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Мию Като – Джулиана Олмос / Александра Панова – 6:7(5), 6:4, 10-7

У Киченок и Като далее встреча с победительницами матча Павлюченкова / Потапова – Мелихар / Перес [2].