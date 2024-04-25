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  4. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде на турнире в Мадриде
ITF
25 апреля 2024, 20:25 |
230
0

Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка и Мию Като из Японии переиграли тандем Джулиана Олмос / Александра Панова

25 апреля 2024, 20:25 |
230
0
Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде на турнире в Мадриде
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок победно начала выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Мию Като из Японии обыграли тандем Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.

Мадрид. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Мию Като – Джулиана Олмос / Александра Панова – 6:7(5), 6:4, 10-7

У Киченок и Като далее встреча с победительницами матча Павлюченкова / Потапова – Мелихар / Перес [2].

По теме:
Киченок / Като – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Надежда Киченок Александра Панова Мию Като Джулиана Олмос
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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