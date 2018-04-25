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Как читатели Sport.ua отреагировали на успехи Костюк в Штутгарте

15-летняя украинская теннисистка приучает нас к победам

  • 25.04.2018 12:00
  • 1114 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Вчера, 24 апреля, 15-летняя украинка Марта Костюк обыграла представительницу Германии Антонию Лоттнер на грунтовом Премьере в Штутгарте. Последний раз теннисистке ее возраста удавалось выиграть матч основной сетки на данном турнире в далеком 1994 году. Это была легендарная Мартина Хингис, которая тогда дошла до стадии 1/4 финала.

Будем откровенными, после победы над 35-й ракеткой мира Ализе Корне в финале квалификации, все мы верили в успех Марты в матче с Лоттнер. Но от этого ее победа не стала менее значимой, ведь подтверждать свой класс всегда сложнее, чем неожиданно «выстрелить», когда этого никто не ждет.

Первые комментарии после матча

Соперница Костюк по второму раунду должна была определиться в поединке Мария Шарапова – Каролин Гарсия. Пошли бурные обсуждения о лучшей кандидатуре и о шансах нашей юной звездочки.

Через некоторое время стало известно, что Марты все-таки сыграет с Гарсией.

Поединок Костюк – Гарсия будет сыгран завтра. Как и матч Свитолина – Виндроусова.


И в качестве бонуса отличный комментарий еще со времен Australian Open о нелегкой доле юниорок, которые хотят пробиться на вершину.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 25.04.2018 12:41
    +3
    Марта снялась со 100 тысячника во Франции который начинается 7 мая. Интересное решение. В Мадрид она не попадает по рейтингу даже в квалификацию.
    А вот Рим 14 мая с квалификации может попробовать зацепить учитывая будущий рейтинг.
    Еще есть вариант 100 тысячник в Словакии 14 мая его состав будет известен сегодня. Но Словакию и Францию можно было играть оба турнира.
    До 16 лет у Марты турниров с запасом, нет смысла экономить.
    Непонятно.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 25.04.2018 12:48
    +2
    SandroKing, 25.04.2018 12:41
    Марта снялась со 100 тысячника во Франции который начинается 7 мая. Интересное решение. В Мадрид она не попадает по рейтингу даже в квалификацию.
    А вот Рим 14 мая с квалификации может попробовать зацепить учитывая будущий рейтинг.
    Еще есть вариант 100 тысячник в Словакии 14 мая его состав будет известен сегодня. Но Словакию и Францию можно было играть оба турнира.
    До 16 лет у Марты турниров с запасом, нет смысла экономить.
    Непонятно.
    А не може бути,що Марті ваілд кар можуть дати,ще ж ніби на один турнір може отримати його??інакше або стотисячник,або Рим...мама Марти говорила,що спішити з великою кількістю турнірів вони не будуть,все поступово...
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 25.04.2018 12:58
    +1
    Вадім Рубік, 25.04.2018 12:48
    SandroKing, 25.04.2018 12:41 Марта снялась со 100 тысячника во Франции который начинается 7 мая. Интересное решение. В Мадрид она не попадает по рейтингу даже в квалификацию. А вот Рим 14 мая с квалификации может попробовать зацепить учитывая будущий рейтинг. Еще есть вариант 100 тысячник в Словакии 14 мая его состав будет известен сегодня. Но Словакию и Францию можно было играть оба турнира. До 16 лет у Марты турниров с запасом, нет смысла экономить.Непонятно. А не може бути,що Марті ваілд кар можуть дати,ще ж ніби на один турнір може отримати його??інакше або стотисячник,або Рим...мама Марти говорила,що спішити з великою кількістю турнірів вони не будуть,все поступово...
    У нее еще 2 вайлд карда, но на Мадрид и Рим они не распостраняются, только WTA International и ниже. Я не силен в правилах, может быть ей уже дали вайлд кард во Франции и потому сняли с квалификации. Тогда логично было добавить ее в основную сетку. Но ее там нет.
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    Форик
    online
      Форик, 25.04.2018 13:01
    0
    А яке місце в рейтингу дає можливість грати ТВШ зразу в основній сітці?
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 25.04.2018 13:04
    0
    Ну да, и возможно таки решили не перегружать. Уже в Штутгарте 5 матчей будет, плюс Прага еще. Вариант неделю отдохнуть возможен, а потом в Словакию. Ошибся я, там до завтра заявка, но то такое. Если Марта будет в заявке на Словакию, тогда похоже неделя отдыха.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.04.2018 13:07
    +1
    SandroKing, 25.04.2018 13:04
    Ну да, и возможно таки решили не перегружать. Уже в Штутгарте 5 матчей будет, плюс Прага еще. Вариант неделю отдохнуть возможен, а потом в Словакию. Ошибся я, там до завтра заявка, но то такое. Если Марта будет в заявке на Словакию, тогда похоже неделя отдыха.
    Первое, что мне пришло в голову. Играть три недели подряд, учитывая 5 матчей Штутгарта, не стоит.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 25.04.2018 13:09
    0
    Форик, 25.04.2018 13:01
    А яке місце в рейтингу дає можливість грати ТВШ зразу в основній сітці?
    Ну вот на ближайший Ролан Гаррос уже заявка есть 103 место гарантировано в основе. Плюс может кто-то снимется и еще несколько мест будет. Заявка в основу уже закрыта, даже если Марта выиграет в Штутгарте и будет в рейтинге в сотне все равно уже в основу не попадет.
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    Форик
    online
      Форик, 25.04.2018 13:16
    0
    2SandroKing,

    Дякую, зрозуміло. Тобто 110 вже дає шанси, а 100 - гарантія ) Ну теоретично якщо на Вімблдон відсічка рейтингу в кінці травня, Марта може і встигнути злетіти )
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.04.2018 13:20
    0
    SandroKing, 25.04.2018 13:09
    Ну вот на ближайший Ролан Гаррос уже заявка есть 103 место гарантировано в основе. Плюс может кто-то снимется и еще несколько мест будет. Заявка в основу уже закрыта, даже если Марта выиграет в Штутгарте и будет в рейтинге в сотне все равно уже в основу не попадет.
    Понятное дело, РГ ведь уже через месяц, а заявка закрывается за 6 недель до старта турнира.
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