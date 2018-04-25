Как читатели Sport.ua отреагировали на успехи Костюк в Штутгарте

Вчера, 24 апреля, 15-летняя украинка Марта Костюк обыграла представительницу Германии Антонию Лоттнер на грунтовом Премьере в Штутгарте. Последний раз теннисистке ее возраста удавалось выиграть матч основной сетки на данном турнире в далеком 1994 году. Это была легендарная Мартина Хингис, которая тогда дошла до стадии 1/4 финала.

Будем откровенными, после победы над 35-й ракеткой мира Ализе Корне в финале квалификации, все мы верили в успех Марты в матче с Лоттнер. Но от этого ее победа не стала менее значимой, ведь подтверждать свой класс всегда сложнее, чем неожиданно «выстрелить», когда этого никто не ждет.

Первые комментарии после матча

Соперница Костюк по второму раунду должна была определиться в поединке Мария Шарапова – Каролин Гарсия. Пошли бурные обсуждения о лучшей кандидатуре и о шансах нашей юной звездочки.

Через некоторое время стало известно, что Марты все-таки сыграет с Гарсией.

Поединок Костюк – Гарсия будет сыгран завтра. Как и матч Свитолина – Виндроусова.