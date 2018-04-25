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Кеи НИСИКОРИ: «Главная задача - вернуться в первую десятку рейтинга»

Японский теннисист решительно настроен

  • 25.04.2018 09:52
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Instagram. Кеи Нисикори
© Instagram. Кеи Нисикори
Кей Нисикори рассказал о своих целях и ожиданиях от турнира в Барселоне. 
 
«Моя основная цель – вернуться в первую десятку рейтинга. Выступление на прошлой неделе помогло мне поверить в собственные силы. Я провёл отличный турнир в Монте-Карло. После операции это была моя лучшая неделя. Надеюсь, что смогу преуспеть в Барселоне. Буду двигаться к намеченной цели шаг за шагом», сказал японец в интервью сайту ATP. 
 
На турнире АТР в Барселоне Кеи Нисикори стартует со второго круга, его первый соперник против испанца Гильермо Гарсии-Лопеса. В третьем круге японец может встретиться с Рафаэлем Надалем, который посеян под первым номером.
 
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