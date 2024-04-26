Сергей САПРОНОВ: «Сомнительный пенальти добавил нам злости»

Девичья сборная Украины WU-16 вернулась из Боснии и Герцеговины, где стала победителем Турнира развития УЕФА.

Сине-желтые выиграли все 3 матча: у команд Словении (3:1), Северной Македонии (4:0) и Боснии и Герцеговины (3:2).

Главный тренер девичьей сборной Украины Сергей Сапронов поделился впечатлениями от соревнований на Балканах:

– Турнир был очень полезен. Речь идет не только об игровой практике, но и о международном опыте. Ведь подавляющее большинство наших игроков раньше вообще не было за границей. Важно, что для участников были созданы надлежащие условия – как для тренировок, так и для игр.

– Хотя организаторам соревнований и не удалось договориться с небесной канцелярией, ведь из-за снегопада пришлось сместить на день поединки первого тура.

– Знаете, это даже пошло нам на пользу. Ведь в отличие от словенок и македонок нашей команде пришлось преодолеть к месту соревнований более 1600 км, и неожиданная возможность восстановиться была не лишней.

– Какой из трех проведенных поединков был самым напряженным?

– Последний, с хозяйками, в котором и решалась судьба первого места. Боснийки уже в дебюте вышли вперед, реализовав довольно сомнительный пенальти. Но это только прибавило нам злобы, и мы не только выровняли положение, но и забили вторично. Впрочем, хозяйкам удалось сравнять счет, но когда я уже мысленно определял, кто из подопечных будет пробивать послематчевые пенальти, вышедшая на замену Мария Куц в компенсированное время принесла нам желаемую победу – 3:2.

– Кого-то выделите среди подопечных?

– Я этого не практикую, но все же следует отдать должное Карине Леспух, которая стала автором пяти голов.

– Когда команда соберется снова?

– Осенью, перед началом первого раунда отбора в финальную часть чемпионата Европы 2025. Скелет сборной уже вырисовывается, но некоторые позиции еще нуждаются в усилении.