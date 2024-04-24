ФОТО. Украину WU-16 на Закарпатье поздравили с победой на Турнире развития
Сине-желтые выиграли все три матча на турнире в Боснии и Герцеговине
Девичья сборная Украины WU-16 вернулась из Боснии и Герцеговины, где стала победителем Турнира развития УЕФА.
Сине-желтые выиграли все 3 матча: у команд Словении (3:1), Северной Македонии (4:0) и Боснии и Герцеговины (3:2).
На Закарпатье девушек ждала теплая встреча и поздравления с первым достижением.
Турнир развития УЕФА среди сборных WU-16
1-й тур, 18.04.2024
- Босния и Герцеговина – Северная Македония – 3:0
- Украина – Словения – 3:1
2-й тур, 20.04.2024
- Украина – Северная Македония – 4:0
- Словения – Босния и Герцеговина – 1:3
3-й тур, 22.04.2024
- Босния и Герцеговина – Украина – 2:3
- Словения – Северная Македония – 2:1
Турнирное положение
- 1. Украина – 9 очков (мячи 10–3)
- 2. Босния и Герцеговина – 6 очков (мячи 8–4)
- 3. Словения – 3 очка (мячи 4–7)
- 4. Северная Македония – 0 очков (мячи 1–9)
ФОТО. Украину WU-16 в Закарпатье поздравили с победой на Турнире развития
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