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Молодежные турниры
24 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:11
203
0

ФОТО. Украину WU-16 на Закарпатье поздравили с победой на Турнире развития

Сине-желтые выиграли все три матча на турнире в Боснии и Герцеговине

24 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:11
203
0
ФОТО. Украину WU-16 на Закарпатье поздравили с победой на Турнире развития
УАФ

Девичья сборная Украины WU-16 вернулась из Боснии и Герцеговины, где стала победителем Турнира развития УЕФА.

Сине-желтые выиграли все 3 матча: у команд Словении (3:1), Северной Македонии (4:0) и Боснии и Герцеговины (3:2).

На Закарпатье девушек ждала теплая встреча и поздравления с первым достижением.

Турнир развития УЕФА среди сборных WU-16

1-й тур, 18.04.2024

  • Босния и Герцеговина – Северная Македония – 3:0
  • Украина – Словения – 3:1

2-й тур, 20.04.2024

  • Украина – Северная Македония – 4:0
  • Словения – Босния и Герцеговина – 1:3

3-й тур, 22.04.2024

  • Босния и Герцеговина – Украина – 2:3
  • Словения – Северная Македония – 2:1

Турнирное положение

  • 1. Украина – 9 очков (мячи 10–3)
  • 2. Босния и Герцеговина – 6 очков (мячи 8–4)
  • 3. Словения – 3 очка (мячи 4–7)
  • 4. Северная Македония – 0 очков (мячи 1–9)

ФОТО. Украину WU-16 в Закарпатье поздравили с победой на Турнире развития

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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