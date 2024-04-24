ФОТО. Украину WU-16 на Закарпатье поздравили с победой на Турнире развития

Девичья сборная Украины WU-16 вернулась из Боснии и Герцеговины, где стала победителем Турнира развития УЕФА.

Сине-желтые выиграли все 3 матча: у команд Словении (3:1), Северной Македонии (4:0) и Боснии и Герцеговины (3:2).

На Закарпатье девушек ждала теплая встреча и поздравления с первым достижением.

Турнир развития УЕФА среди сборных WU-16

1-й тур, 18.04.2024

Босния и Герцеговина – Северная Македония – 3:0

Украина – Словения – 3:1

2-й тур, 20.04.2024

Украина – Северная Македония – 4:0

– Северная Македония – 4:0 Словения – Босния и Герцеговина – 1:3

3-й тур, 22.04.2024

Босния и Герцеговина – Украина – 2:3

– 2:3 Словения – Северная Македония – 2:1

Турнирное положение

1. Украина – 9 очков (мячи 10–3)

– 9 очков (мячи 10–3) 2. Босния и Герцеговина – 6 очков (мячи 8–4)

3. Словения – 3 очка (мячи 4–7)

4. Северная Македония – 0 очков (мячи 1–9)

ФОТО. Украину WU-16 в Закарпатье поздравили с победой на Турнире развития