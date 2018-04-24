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Юлия Гергес – Маркета Вондрусова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча, в котором определится будущая соперница Элины Свитолиной

  • 24.04.2018 19:22
  • 182 просмотров
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Getty Images. Юлия Гергес
© Getty Images. Юлия Гергес

Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте немецкая теннисистка Юлия Гергес сыграет с чешкой Маркетой Вондрусовой. Победительница этого матча сыграет против украинки Элины Свитолиной во втором круге турнира.

Время начала поединка – 19:35 по Киеву. Матч будет сыгран на центральном корте третьим запуском.

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Источник — Sport.ua

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