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Патрик МУРАТОГЛУ: «Джокович потерял свой психологический настрой»

Известный тренер Патрик Муратоглу проанализировал проблемы Новака Джоковича

  • 23.04.2018 19:15
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Недавно Новак Джокович вернулся в игру после операции на локте, однако сейчас серб не показывает свой привычный уровень игры.

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу считает, что главные проблемы Джоковича находятся в области психологии:

«Я думаю, что Новак начал снова играть слишком рано. У него совсем недавно была операция. Он пропустил шесть месяцев, чтобы восстановиться, вернулся на корт в Индиан-Уэллсе и Майами, но не добился успеха.

Он по-прежнему испытывал болевые ощущения и снова лёг на операцию. Сейчас ему уже лучше, я видел его во время тренировок в моей академии. Я рад, что он вновь начал работать со своим бывшим тренером Марианом Вайдой. С ним у Новака было столько побед. Это попытка очистить голову и мышление, потому что Новак в последнее время потерял свой психологический настрой. Именно из-за этого он не был так хорош, как раньше. До этого он был великолепным бойцом.

Он играл очень много матчей и всегда был сильным соперником. В его игре важнейшей составляющей был именно настрой, как он готовился к играм с психологической точки зрения. Если ему удастся вернуть это, то он снова станет очень сильным игроком, всё остальное и так при нём».

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Источник — Sky Sport Italia

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