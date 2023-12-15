Симона ХАЛЕП – о Муратоглу: «Всегда доверяла людям, а сейчас это трудно»

Экс-первая ракетка мира и победительница 2 турниров Grand Slam Симона Халеп заявила, что прекратила сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу:

«Я всегда была открыта к тому, чтобы учиться у людей. Для этого и нанимаешь команду – тебе нужна информация, нужно становиться лучше.

Я всегда доверяла людям, а сейчас мне трудно это делать. И я не знаю, смогу ли доверять в будущем. А у меня есть принцип – если кого-то нанимаешь, этому человеку нужно доверять», – заявила Симона.

Муратоглу стал тренером Халеп в апреле 2022 года.

32-летнюю Симону дисквалифицировали на 4 года. Она была обвинена в двух отдельных нарушениях. Первое касалось употребления запрещенного вещества под названием роксадустат, второе – несоответствия в биологическом паспорте.

Ранее Патрик заявил, что он со своей командой предложил Симоне принимать коллаген и именно он оказался загрязненным. Муратоглу взял на себя ответственность за бан Халеп.