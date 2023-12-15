Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Симона ХАЛЕП – о Муратоглу: «Всегда доверяла людям, а сейчас это трудно»
WTA
15 декабря 2023, 20:05 |
525
0

Симона ХАЛЕП – о Муратоглу: «Всегда доверяла людям, а сейчас это трудно»

Симона прекратила сотрудничество с Патриком

15 декабря 2023, 20:05 |
525
0
Симона ХАЛЕП – о Муратоглу: «Всегда доверяла людям, а сейчас это трудно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Муратоглу и Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира и победительница 2 турниров Grand Slam Симона Халеп заявила, что прекратила сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу:

«Я всегда была открыта к тому, чтобы учиться у людей. Для этого и нанимаешь команду – тебе нужна информация, нужно становиться лучше.

Я всегда доверяла людям, а сейчас мне трудно это делать. И я не знаю, смогу ли доверять в будущем. А у меня есть принцип – если кого-то нанимаешь, этому человеку нужно доверять», – заявила Симона.

Муратоглу стал тренером Халеп в апреле 2022 года.

32-летнюю Симону дисквалифицировали на 4 года. Она была обвинена в двух отдельных нарушениях. Первое касалось употребления запрещенного вещества под названием роксадустат, второе – несоответствия в биологическом паспорте.

Ранее Патрик заявил, что он со своей командой предложил Симоне принимать коллаген и именно он оказался загрязненным. Муратоглу взял на себя ответственность за бан Халеп.

По теме:
Халеп прекратила сотрудничество с Муратоглу и его академией
Стало известно, что грозит президенту Анкарагюджю за избиение арбитра
ВИДЕО. Пора в UFC? Звезду НБА отстранили за удар соперника по лицу
Симона Халеп Патрик Муратоглу допинг допинг-тест дисквалификация
Источник Euronews Romania
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Монфис рассказал о том, чему его научила Свитолина
Теннис | 14 декабря 2023, 20:18 1
Монфис рассказал о том, чему его научила Свитолина
Монфис рассказал о том, чему его научила Свитолина

Гаэль считает, что стал получать удовольствие даже от самых скучных вещей

С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Футбол | 15 декабря 2023, 06:23 66
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы

В число возможных оппонентов вошли «​​​Фрайбург», «​​​Марсель», «​​​Спарта»

Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Футбол | 14.12.2023, 22:51
Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Футбол | 15.12.2023, 16:40
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Футбол | 15.12.2023, 12:18
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 24
Футбол
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 16
Футбол
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
14.12.2023, 15:11 38
Футбол
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
14.12.2023, 11:37 35
Футбол
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
14.12.2023, 09:49 4
Бокс
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 172
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем