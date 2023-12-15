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  4. Халеп прекратила сотрудничество с Муратоглу и его академией
Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 10:58 |
111
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Халеп прекратила сотрудничество с Муратоглу и его академией

Известная теннисистка пытается добиться отмены наложенных санкций

15 декабря 2023, 10:58 |
111
0
Халеп прекратила сотрудничество с Муратоглу и его академией
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп заявила, что прекратила сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу и его академией.

Сейчас у румынки есть новая линия защита, которая включает в себя признание Патриком своей вины за то, что с ней произошло.

Отметим, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на 4 года дисквалифицировало румынку за два нарушения антидопинговой программы (TADP). Допинг-проба теннисистки дала положительный результат на запрещенное вещество роксадустат после Открытого чемпионата США 2022 года, а затем в ее биологическом паспорте спортсменки были обнаружены нарушения.

Ранее Муратоглу говорил, что «чувствует ответственность за случившееся».

Халеп обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде.

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Симона Халеп Патрик Муратоглу допинг дисквалификация
Источник Twitter
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