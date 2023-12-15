Халеп прекратила сотрудничество с Муратоглу и его академией
Известная теннисистка пытается добиться отмены наложенных санкций
Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп заявила, что прекратила сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу и его академией.
Сейчас у румынки есть новая линия защита, которая включает в себя признание Патриком своей вины за то, что с ней произошло.
Отметим, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на 4 года дисквалифицировало румынку за два нарушения антидопинговой программы (TADP). Допинг-проба теннисистки дала положительный результат на запрещенное вещество роксадустат после Открытого чемпионата США 2022 года, а затем в ее биологическом паспорте спортсменки были обнаружены нарушения.
Ранее Муратоглу говорил, что «чувствует ответственность за случившееся».
Халеп обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде.
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