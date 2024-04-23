Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) потренировалась во Франции на кортах школы Патрика Муратоглу.

Совсем недавно легендарная румынская теннисистка Симона Халеп завершила сотрудничество из Муратоглу из-за своей дисквалификации (Симону обвинили в употреблении допинга). Муратоглу взял на себя ответственность за бан Халеп и заявил, что предложил Симоне принимать коллаген и именно он оказался загрязненным.

Ястремская на этой неделе выступит на крупном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания). Даяна стартует со второго раунда, где сыграет или с квалифаершей, или с Амандой Анисимовой (США, WTA 238).

ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера