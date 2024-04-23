ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера
На этой неделе Даяна начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) потренировалась во Франции на кортах школы Патрика Муратоглу.
Совсем недавно легендарная румынская теннисистка Симона Халеп завершила сотрудничество из Муратоглу из-за своей дисквалификации (Симону обвинили в употреблении допинга). Муратоглу взял на себя ответственность за бан Халеп и заявил, что предложил Симоне принимать коллаген и именно он оказался загрязненным.
Ястремская на этой неделе выступит на крупном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания). Даяна стартует со второго раунда, где сыграет или с квалифаершей, или с Амандой Анисимовой (США, WTA 238).
ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера
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