Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера
WTA
23 апреля 2024, 04:39 |
100
0

ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера

На этой неделе Даяна начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания)

23 апреля 2024, 04:39 |
100
0
ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) потренировалась во Франции на кортах школы Патрика Муратоглу.

Совсем недавно легендарная румынская теннисистка Симона Халеп завершила сотрудничество из Муратоглу из-за своей дисквалификации (Симону обвинили в употреблении допинга). Муратоглу взял на себя ответственность за бан Халеп и заявил, что предложил Симоне принимать коллаген и именно он оказался загрязненным.

Ястремская на этой неделе выступит на крупном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания). Даяна стартует со второго раунда, где сыграет или с квалифаершей, или с Амандой Анисимовой (США, WTA 238).

ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера

По теме:
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина
Даяна Ястремская Патрик Муратоглу тренировка видео WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий КОВАЛЬ: «Откуда у судей волшебная палочка? Шахтеру не нужно помогать»
Футбол | 22 апреля 2024, 20:59 16
Юрий КОВАЛЬ: «Откуда у судей волшебная палочка? Шахтеру не нужно помогать»
Юрий КОВАЛЬ: «Откуда у судей волшебная палочка? Шахтеру не нужно помогать»

Главный тренер «Зари» прокомментировал поражение от «горняков» в 25-м туре (1:2)

В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
Футбол | 22 апреля 2024, 09:47 1
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?

Украинец пропустил в Эль-Класико два гола

Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Футбол | 22.04.2024, 17:37
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Футбол | 22.04.2024, 07:43
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Не Месси и не Холанд. В Мадриде назвали лучшего спортсмена 2023 года
Футбол | 23.04.2024, 02:10
Не Месси и не Холанд. В Мадриде назвали лучшего спортсмена 2023 года
Не Месси и не Холанд. В Мадриде назвали лучшего спортсмена 2023 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 4
Бокс
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 21
Футбол
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
21.04.2024, 10:35
Футбол
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
21.04.2024, 02:55 1
Бокс
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
21.04.2024, 01:20 2
Футбол
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
21.04.2024, 23:59 2
Футбол
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
21.04.2024, 10:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем