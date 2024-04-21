С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
В основной сетке соревнований WTA 1000 в столице Испании выступят 5 укрианок
21 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В основной сетке тысячника в столице Испании выступят 5 представительниц Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Только Леся начнет играть в Мадриде с первого раунда, остальные украинки стартуют с 1/32 финала.
Цуренко в 1/64 финала встретится с обладательницей wild card Александрой Эалой (Филиппины, WTA 169). Далее Леся может выйти на 27-ю сеяную Сорану Кырстю (WTA 29) из Румынии.
Свитолина во втором раунде сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против Сары Соррибес-Тормо (Испания, WTA 51).
Костюк в 1/32 финала проведет поединок с победительницей матча Лорен Дэвис (США, WTA 168) – Майяр Шериф (Египет, WTA 72).
Калинина в своем стартовом матче встретится либо с Ван Яфань (Китай, WTA 71), либо с Кэролайн Доулхайд (США, WTA 48).
Ястремская на старте будет играть или с квалифаершей, или с Амандой Анисимовой (США, WTA 238).
Посев возглавила первая ракетка мира Ига Свентек (Польша). Вторая сеяная – Арина Соболенко из беларуси. Именно эти две теннисистки в прошлом году разыграли трофей в финальном матче, победу в котором одержала Соболенко.
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Артем забил на 71-й минуте
Райан Гарсия трижды уронил чемпиона, но пояс WBC не получил
А так у всіх стеля - третє коло, якщо раптом Ангеліна не прокинеться.
От тільки з Риму можна буде не зніматися, бо якщо б затрималася в Мадриді на довше, то взяла б знову лікарняний.