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  4. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
WTA
21 апреля 2024, 21:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:44
1618
5

С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде

В основной сетке соревнований WTA 1000 в столице Испании выступят 5 укрианок

21 апреля 2024, 21:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:44
1618
5
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В основной сетке тысячника в столице Испании выступят 5 представительниц Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Только Леся начнет играть в Мадриде с первого раунда, остальные украинки стартуют с 1/32 финала.

Цуренко в 1/64 финала встретится с обладательницей wild card Александрой Эалой (Филиппины, WTA 169). Далее Леся может выйти на 27-ю сеяную Сорану Кырстю (WTA 29) из Румынии.

Свитолина во втором раунде сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против Сары Соррибес-Тормо (Испания, WTA 51).

Костюк в 1/32 финала проведет поединок с победительницей матча Лорен Дэвис (США, WTA 168) – Майяр Шериф (Египет, WTA 72).

Калинина в своем стартовом матче встретится либо с Ван Яфань (Китай, WTA 71), либо с Кэролайн Доулхайд (США, WTA 48).

Ястремская на старте будет играть или с квалифаершей, или с Амандой Анисимовой (США, WTA 238).

Посев возглавила первая ракетка мира Ига Свентек (Польша). Вторая сеяная – Арина Соболенко из беларуси. Именно эти две теннисистки в прошлом году разыграли трофей в финальном матче, победу в котором одержала Соболенко.

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Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Snooker
От і подивимося які висновки зробить Костюк 
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Stanislav Matusevych
Ех, у Мадриді ще жеребкування по рейтингу цього тижня, ось Марті знову Рибакіна й дістанеться. З посівом у двадцятці  в третьому колі топ-8 неможливо було б зустріти. На швидких мадридських кортах це фактично вирок. Ось у Римі чисто теоретично варіанти були б. Ну хоч у Шериф, можливо, буде шанс реванш взяти за минулий рік. 
А так у всіх стеля - третє коло, якщо раптом Ангеліна не прокинеться.
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0
Snooker
У Світолиної непроста сітка 
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0
Андрій Заліщук
во жереб, і у Костюк вже на стадії 1/16 є шанс взяти реванш у Риби
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0
kollekciy
Зараз в турі є всього 2 тенісистки, які в хорошій формі і Марта їх не тягне, і треба ж було вибрати відразу одну з них. Краще б вже Соболенко, та на реванш давно напрошується і зараз була б ідеальна нагода, але ж знову повернулося Мартине старе везіння на жереб.
От тільки з Риму можна буде не зніматися, бо якщо б затрималася в Мадриді на довше, то взяла б знову лікарняний.    
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-1
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