Fed Cup. Сборная США обыграла Францию в полуфинале

Во Франции закончилась матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между местной сборной и командой США.
В четвертом поединке Мэдисон Киз в двух сетах обыграла Полин Парментье и принесла своей команде победное очко.
Франция – США – 1:3
Экс-ан-Прованс, грунт
Матчи первого дня
Полин Парментье (Франция) – Слоан Стивенс (США) – 6:7(3), 5:7
Кристина Младенович (Франция) – Коко Вандевей (США) – 1:6, 6:3, 6:2
Матчи второго дня
Кристина Младенович (Франция) – Слоан Стивенс (США) –2:6, 0:6
Полин Парментье (Франция) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(4), 4:6
Финальный матч Кубка Федерации состоится в Чехии в ноябре. Американки сыграют против хозяек кортов, которые сегодня с аналогичным счетом во втором полуфинале одолели команду Германии.
Источник — Sport.ua
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