Fed Cup. Сборная США обыграла Францию в полуфинале

Во Франции закончилась матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между местной сборной и командой США.



В четвертом поединке Мэдисон Киз в двух сетах обыграла Полин Парментье и принесла своей команде победное очко.



Франция – США – 1:3

Экс-ан-Прованс, грунт



Матчи первого дня

Полин Парментье (Франция) – Слоан Стивенс (США) – 6:7(3), 5:7

Кристина Младенович (Франция) – Коко Вандевей (США) – 1:6, 6:3, 6:2



Матчи второго дня

Кристина Младенович (Франция) – Слоан Стивенс (США) –2:6, 0:6

Полин Парментье (Франция) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(4), 4:6



Финальный матч Кубка Федерации состоится в Чехии в ноябре. Американки сыграют против хозяек кортов, которые сегодня с аналогичным счетом во втором полуфинале одолели команду Германии.