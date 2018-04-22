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Fed Cup. Сборная США обыграла Францию в полуфинале

Американки сыграют в финале против команды Чехии

  • 22.04.2018 19:34
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Getty Images. Мэдисон Киз
© Getty Images. Мэдисон Киз

Во Франции закончилась матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между местной сборной и командой США.

В четвертом поединке Мэдисон Киз в двух сетах обыграла Полин Парментье и принесла своей команде победное очко.

Франция – США – 1:3
Экс-ан-Прованс, грунт

Матчи первого дня
Полин Парментье (Франция) – Слоан Стивенс (США) – 6:7(3), 5:7
Кристина Младенович (Франция) – Коко Вандевей (США) – 1:6, 6:3, 6:2

Матчи второго дня
Кристина Младенович (Франция)  – Слоан Стивенс (США) –2:6, 0:6
Полин Парментье (Франция) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(4), 4:6

Финальный матч Кубка Федерации состоится в Чехии в ноябре. Американки сыграют против хозяек кортов, которые сегодня с аналогичным счетом во втором полуфинале одолели команду Германии.

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Источник — Sport.ua

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