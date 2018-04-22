Монте-Карло. Братья Брайаны выиграли второй Мастерс подряд

Американцы Боб и Майк Брайаны стали чемпионами «Мастерса» в Монте-Карло. В финале парного турнира они обыграли австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича (3) - 7:6 (7:5), 6:3.
Теннисисты пробыли на корте 1 час 18 минут. Брайаны выполнили четыре эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и использовали три брейк-пойнта из 12.
Для братьев Брайанов это второй титул «Мастерс» подряд после победы в Майами. Перед этим они были в финале на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это уже 38-й турниров категории «Мастерс» за карьеру для братьев. Это уже 116-й выиграный турнир всего для Боба и Майка.
Источник — Sport.ua
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