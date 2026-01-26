Артета назвал ключевую ошибку Арсенала в матче с МЮ

Тренер «Арсенала» Микель Артета проанализировал причины поражения в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

– Мы отлично вошли в игру: в стартовые тридцать минут преимущество было на нашей стороне, мы действовали именно на тех участках поля, где планировали, отличились забитым мячом и имели еще два прекрасных шанса.

Однако затем мы буквально презентовали гол оппоненту. Погрешности неизбежны в футболе, но этот пропущенный мяч совсем не характерен для нашей команды.

Мы подарили сопернику не только гол, но и веру в успех, что в корне изменило сценарий встречи. Во второй половине матча нам не удавалось контролировать мяч в ключевых зонах, игра стала более хаотичной, и того тотального доминирования, что было в начале, уже не наблюдалось.

После перерыва игроки противника забили два эффектных гола. В статусных поединках огромную роль играет личный класс и проблески гениальности – сегодня мы увидели тому подтверждение.

Я глубоко расстроен результатом, однако мне необходимо взять на себя ответственность за случившееся и поддержать своих подопечных, – отметил главный тренер «канониров».