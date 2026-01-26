Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета назвал ключевую ошибку Арсенала в матче с МЮ
Англия
26 января 2026, 01:44 |
90
0

Артета назвал ключевую ошибку Арсенала в матче с МЮ

Тренер канониров объяснил, что сломало ход матча

26 января 2026, 01:44 |
90
0
Артета назвал ключевую ошибку Арсенала в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine.

Тренер «Арсенала» Микель Артета проанализировал причины поражения в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

– Мы отлично вошли в игру: в стартовые тридцать минут преимущество было на нашей стороне, мы действовали именно на тех участках поля, где планировали, отличились забитым мячом и имели еще два прекрасных шанса.

Однако затем мы буквально презентовали гол оппоненту. Погрешности неизбежны в футболе, но этот пропущенный мяч совсем не характерен для нашей команды.

Мы подарили сопернику не только гол, но и веру в успех, что в корне изменило сценарий встречи. Во второй половине матча нам не удавалось контролировать мяч в ключевых зонах, игра стала более хаотичной, и того тотального доминирования, что было в начале, уже не наблюдалось.

После перерыва игроки противника забили два эффектных гола. В статусных поединках огромную роль играет личный класс и проблески гениальности – сегодня мы увидели тому подтверждение.

Я глубоко расстроен результатом, однако мне необходимо взять на себя ответственность за случившееся и поддержать своих подопечных, – отметил главный тренер «канониров».

По теме:
Нани объяснил, почему продолжит карьеру в Казахстане
ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом
Ливерпуль, Арсенал, Бавария, Ланс и Наполи синхронно проиграли
Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25 января 2026, 07:41 30
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием

Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела

ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью
Футбол | 26 января 2026, 01:26 0
ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью
ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью

Кристина Яремчук впечатлила подписчиков чувственной фотосессией

Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Футбол | 25.01.2026, 20:40
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 25.01.2026, 11:01
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
24.01.2026, 17:16 16
Биатлон
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем