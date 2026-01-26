Тоттенхэм получил четкий ответ по поводу трансфера защитника Ливерпуля

Ендрю Робертсон, судячи з усього, продовжить захищати кольори «Ліверпуля».

Згідно з відомостями видання The Times, представники мерсісайдського клубу поінформували «Тоттенгем» про неможливість трансферу захисника за нинішніх обставин.

Керівництво чинних чемпіонів Англії проаналізувало пропозицію, що надійшла, і оцінило доступні варіанти для заміни шотландця, після чого прийняло рішення припинити будь-які дискусії з цього питання.

Робертсон виступає у складі «Ліверпуля» починаючи з сезону 2017/2018.