Тоттенхэм получил четкий ответ по поводу трансфера защитника Ливерпуля
Робертсон, судя по всему, продолжит защищать цвета мерсисайдцев
Ендрю Робертсон, судячи з усього, продовжить захищати кольори «Ліверпуля».
Згідно з відомостями видання The Times, представники мерсісайдського клубу поінформували «Тоттенгем» про неможливість трансферу захисника за нинішніх обставин.
Керівництво чинних чемпіонів Англії проаналізувало пропозицію, що надійшла, і оцінило доступні варіанти для заміни шотландця, після чого прийняло рішення припинити будь-які дискусії з цього питання.
Робертсон виступає у складі «Ліверпуля» починаючи з сезону 2017/2018.
