Англия
26 января 2026, 02:04 | Обновлено 26 января 2026, 02:09
Тоттенхэм получил четкий ответ по поводу трансфера защитника Ливерпуля

Робертсон, судя по всему, продолжит защищать цвета мерсисайдцев

ФК Ливерпуль. Эндрю Робертсон

Ендрю Робертсон, судячи з усього, продовжить захищати кольори «Ліверпуля».

Згідно з відомостями видання The Times, представники мерсісайдського клубу поінформували «Тоттенгем» про неможливість трансферу захисника за нинішніх обставин.

Керівництво чинних чемпіонів Англії проаналізувало пропозицію, що надійшла, і оцінило доступні варіанти для заміни шотландця, після чого прийняло рішення припинити будь-які дискусії з цього питання.

Робертсон виступає у складі «Ліверпуля» починаючи з сезону 2017/2018.

Михаил Олексиенко Источник: The Times
