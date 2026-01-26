Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из аутсайдеров УПЛ нацелен на трансфер защитника Нью-Йорк Ред Буллз
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 02:59 | Обновлено 26 января 2026, 03:26
Жаир Коллауасо уже находится на просмотре в Кудровке

Нью-Йорк Ред Буллз. Жаир Коллауасо

Новичок и один из аутсайдеров УПЛ «Кудровка» получил потенциальное усиление в обороне. В команду прибыл 20-летний эквадорский центральный защитник Жаир Коллауасо.

Коллауасо является воспитанником системы американского «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе второй команды клуба он провёл успешный сезон, стал чемпионом молодежной лиги MLS Next Pro и был признан одним из лучших защитников турнира. Кроме того, футболист имеет опыт выступлений за молодежную сборную Эквадора U-20.

Левоногий центральный защитник является свободным агентом с 1 января 2026 года, что позволяет «Кудровке» рассчитывать на услуги игрока без выплаты компенсации за трансфер. В течение недели станет известно, останется ли Коллауасо в команде окончательно и поможет ли усилить оборонительную линию во второй половине сезона.

По итогам первой половины сезона 2025/26 «Кудровка» занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ с 15 очками. Ранее «Кудровка» не часто пользовалась услугами иностранных игроков, а приобретение Коллауасо может стать одним из самых интересных усилений клуба за последние сезоны.

Жаир Коллауасо родился 21 января 2006 года в городе Эсмеральдас в Эквадоре, имеет рост 1,94 метра и позицию центрального защитника. Его последним клубом был NY Red Bulls II в США, а с 1 января 2026 года он находится без клуба. В составе молодежной сборной Эквадора U-20 он провёл два матча и забил один гол. Коллауасо может заполнить дефицитную позицию левоногого центрального защитника и стать важным элементом оборонительной линии «Кудровки» во второй половине сезона УПЛ.

Кудровка Нью-Йорк Ред Буллз трансферы УПЛ трансферы просмотр игроков
Николай Степанов Источник: Telegram
